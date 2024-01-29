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Житель Крыма получил условный срок за осквернение символов спецоперации
Житель Крыма получил условный срок за осквернение символов спецоперации - РИА Новости, 29.01.2024
Житель Крыма получил условный срок за осквернение символов спецоперации
Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами "Z" и "V", посвященного участникам и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:15
2024-01-29T18:15
2024-01-29T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами "Z" и "V", посвященного участникам и героям специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда. Летом прошлого года 23-летний местный житель осквернил арт-объект в Бахчисарае, который посвящен участникам СВО. Свои действия он пояснил алкогольным опьянением и извинился за поступок. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УКРФ (вандализм). "Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 214 УКРФ (вандализм), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание… в виде 2 лет лишения свободы, которое суд постановил считать условным, с испытательным сроком на 2 года", - сообщила пресс-служба. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.
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происшествия, бахчисарай (крым), россия
Происшествия, Бахчисарай (Крым), Россия
Житель Крыма получил условный срок за осквернение символов спецоперации
Житель Крыма получил два года условно за осквернение символов спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами "Z" и "V", посвященного участникам и героям специальной военной операции, сообщила пресс-служба суда.
Летом прошлого года 23-летний местный житель осквернил арт-объект в Бахчисарае, который посвящен участникам СВО. Свои действия он пояснил алкогольным опьянением и извинился за поступок. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УКРФ (вандализм).
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"Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 214 УКРФ (вандализм), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание… в виде 2 лет лишения свободы, которое суд постановил считать условным, с испытательным сроком на 2 года", - сообщила пресс-служба.
Осужденный также лишен права заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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