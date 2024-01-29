В Приморье после убийства тигра возбудили дело о незаконной охоте
УМВД: в Приморье после убийства тигра возбудили дело о незаконной охоте
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте после убийства краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья, сообщило в своём Telegram-канале УМВД региона.
Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что неизвестные убили краснокнижного тигра в Приморье, тушу расчленили и спрятали в лесу, вероятно, чтобы скрыть преступление.
Останки хищника найдены в местах, где тигры постоянно обитают. Эксперт отметил, что в качестве мотива убийства не исключена месть местных жителей.
"Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело... по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота", - говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели краснокнижного животного выясняются, сообщается, что инспектор охотнадзора обнаружил расчлененную тушу тигра в 57 километрах от села Верхний Перевал. В полиции уточняют, что, предположительно, тушу разделили на части ножом.
Ранее сообщалось о ряде случаев нападения тигров на собак в селах в нескольких районах Приморья. Арамилев также уточнил, что инцидент произошел недалеко от села Ясеневый на территории, не являющейся охранной зоной расположенного там нацпарка "Бикин". В краевом минлесхозе РИА Новости рассказали, что частично расчлененную тушу амурского тигра нашли сотрудники госохотнадзора в ходе рейдовых мероприятий.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.