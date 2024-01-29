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Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 29.01.2024 (обновлено: 14:24 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924133617.html
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 29.01.2024
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска в понедельник обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:07
2024-01-29T14:24
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 13.40 мск в течение десяти минут был трижды обстрелян Кировский район Донецка, выпущено девять снарядов указанного калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
донецк
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донецк, кировский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли районы Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, с 13.40 мск в течение десяти минут был трижды обстрелян Кировский район Донецка, выпущено девять снарядов указанного калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаНАТО
 
 
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