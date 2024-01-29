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В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
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19:04 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/moneta-1924215749.html
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда
Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:04
2024-01-29T19:04
приднестровская молдавская республика
ленинградская область
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. "С 29 января 2024 года в обращение вводятся памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 3 рубля "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка. На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, по кругу расположены надписи: вверху - "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом - год выпуска. На оборотной стороне в центре – изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области (Россия) на фоне световых лучей; внизу – изображение Вечного огня и лавровой ветви; вверху по кругу – надпись "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда". Монета отчеканена из стали с никелевым покрытием, диаметр 24,0 миллиметра, масса 5,6 грамма. Тираж – 5 тысяч штук.
https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html
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приднестровская молдавская республика, ленинградская область, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград
Приднестровская Молдавская Республика, Ленинградская область, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда

В Приднестровье выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда

© Приднестровский республиканский банкПамятная монета Приднестровского республиканского банка
Памятная монета Приднестровского республиканского банка
© Приднестровский республиканский банк
Памятная монета Приднестровского республиканского банка
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
«
"С 29 января 2024 года в обращение вводятся памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 3 рубля "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка.
На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, по кругу расположены надписи: вверху - "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом - год выпуска. На оборотной стороне в центре – изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области (Россия) на фоне световых лучей; внизу – изображение Вечного огня и лавровой ветви; вверху по кругу – надпись "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда".
Монета отчеканена из стали с никелевым покрытием, диаметр 24,0 миллиметра, масса 5,6 грамма. Тираж – 5 тысяч штук.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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