https://ria.ru/20240129/moneta-1924215749.html
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда
Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:04
2024-01-29T19:04
2024-01-29T19:04
приднестровская молдавская республика
ленинградская область
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924215481_14:0:1097:609_1920x0_80_0_0_773de1916911081bc6bffc59f8941e00.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. "С 29 января 2024 года в обращение вводятся памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 3 рубля "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка. На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, по кругу расположены надписи: вверху - "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом - год выпуска. На оборотной стороне в центре – изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области (Россия) на фоне световых лучей; внизу – изображение Вечного огня и лавровой ветви; вверху по кругу – надпись "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда". Монета отчеканена из стали с никелевым покрытием, диаметр 24,0 миллиметра, масса 5,6 грамма. Тираж – 5 тысяч штук.
https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html
приднестровская молдавская республика
ленинградская область
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924215481_166:0:978:609_1920x0_80_0_0_1ed4bba19ce4ee44b906b9ba7ce5fc8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровская молдавская республика, ленинградская область, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград
Приднестровская Молдавская Республика, Ленинградская область, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград
В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Приднестровье выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда