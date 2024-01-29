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В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда

В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 29.01.2024

В ПМР выпустили монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда

Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:04

2024-01-29T19:04

2024-01-29T19:04

приднестровская молдавская республика

ленинградская область

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. "С 29 января 2024 года в обращение вводятся памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 3 рубля "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка. На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, по кругу расположены надписи: вверху - "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом - год выпуска. На оборотной стороне в центре – изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области (Россия) на фоне световых лучей; внизу – изображение Вечного огня и лавровой ветви; вверху по кругу – надпись "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда". Монета отчеканена из стали с никелевым покрытием, диаметр 24,0 миллиметра, масса 5,6 грамма. Тираж – 5 тысяч штук.

https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html

приднестровская молдавская республика

ленинградская область

ленинград

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приднестровская молдавская республика, ленинградская область, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград