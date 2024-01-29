Екатерина Мизулина отреагировала на внесение в список санкций ЕС
Екатерина Мизулина: внесение в список санкций ЕС — продолжение семейной традиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина повторно прокомментировала в своем Telegram-канале факт внесения ее в список санкций Европейского союза.
В понедельник Европейский союз расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и ее главы Екатерины Мизулиной, сообщалось в заявлении Совета ЕС.
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"Исходя из обтекаемых формулировок, получается, что меня внесли в санкции защитники педофилов, наркодилеров и живодеров из Европейской комиссии. Думаю, что особое недовольство у Евросоюза вызвали мои посты об отсутствии отопления в некоторых школах, а артист, на которого я жаловалась, это, очевидно, клоун Зеленский", - сказала Мизулина, добавив, что ее мать была добавлена в санкционные списки США и ЕС еще в 2014 году "за защиту традиционных российских ценностей".
Глава "Лиги безопасного интернета" сказала, что "рада быть продолжателем этой большой уже семейной традиции", уточнив, что она и дальше будет работать на благо России.