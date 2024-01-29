https://ria.ru/20240129/mizulina-1924205579.html

Екатерина Мизулина отреагировала на внесение в список санкций ЕС

Екатерина Мизулина отреагировала на внесение в список санкций ЕС - РИА Новости, 29.01.2024

Екатерина Мизулина отреагировала на внесение в список санкций ЕС

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина повторно прокомментировала в своем Telegram-канале факт внесения ее в список санкций Европейского союза. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:18

2024-01-29T18:18

2024-01-29T18:41

сша

россия

екатерина мизулина

евросоюз

лига безопасного интернета

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина повторно прокомментировала в своем Telegram-канале факт внесения ее в список санкций Европейского союза. В понедельник Европейский союз расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и ее главы Екатерины Мизулиной, сообщалось в заявлении Совета ЕС. "Исходя из обтекаемых формулировок, получается, что меня внесли в санкции защитники педофилов, наркодилеров и живодеров из Европейской комиссии. Думаю, что особое недовольство у Евросоюза вызвали мои посты об отсутствии отопления в некоторых школах, а артист, на которого я жаловалась, это, очевидно, клоун Зеленский", - сказала Мизулина, добавив, что ее мать была добавлена в санкционные списки США и ЕС еще в 2014 году "за защиту традиционных российских ценностей". Глава "Лиги безопасного интернета" сказала, что "рада быть продолжателем этой большой уже семейной традиции", уточнив, что она и дальше будет работать на благо России.

https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923234015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, екатерина мизулина, евросоюз, лига безопасного интернета, санкции в отношении россии