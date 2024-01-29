https://ria.ru/20240129/meditsina-1924119706.html

Россия вступила в XXII век в сфере ядерной медицины, заявил Минздрав Сербии

Россия вступила в XXII век в сфере ядерной медицины, заявил Минздрав Сербии - РИА Новости, 29.01.2024

Россия вступила в XXII век в сфере ядерной медицины, заявил Минздрав Сербии

Россия вступила в XXII век в ядерной медицине и лечении онкологических заболеваний, заявила глава минздрава Сербии доктор Даница Груйичич. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:14

2024-01-29T13:14

2024-01-29T13:22

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БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Россия вступила в XXII век в ядерной медицине и лечении онкологических заболеваний, заявила глава минздрава Сербии доктор Даница Груйичич. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко находится в Сербию с рабочим визитом. В понедельник утром делегации провели встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия". После переговоров за закрытыми дверями министры Мурашко и глава минздрава Сербии Даница Груйичич подписали документ об укреплении сотрудничества двух ведомств и открытии новых видов сотрудничества. После подписания Мурашко рассказал, что приоритетами сотрудничества медиков РФ и Сербии являются онкология, детство, кардиология, образование и обмен практическим опытом "Они вступили в XXII в ядерной медицине - комбинация биологической терапии и изотопов для нас - абсолютная новость, надеюсь это займет место в нашем новом Институте онкологии и радиологии Сербии... Это уникальная возможность, сегодня мы говорили о развитии онкологии, где РФ достигла уже XXII века по уровню развития", - заявила Груйичич, известный сербский нейрохирург, специалист по онкологии. Она также отметила успехи российской медицины в сфере акушерства и гинекологии, контроля за здоровьем сотрудников по месту работы и большие вложения в структуру здравоохранения - строительство и оснащение новых поликлиник и больниц. В рабочей части глав минздрава РФ визита также посещение Университетского клинического центра Сербии, Института кардиоваскулярных заболеваний, Института онкологии и радиологии Сербии, университетской детской клиники "Тиршова" и Агентства по контролю за лекарствами и медицинскими средствами. Начался визит российского министра здравоохранения с возложения венков к мемориалу воинам-освободителям вечером в воскресенье с участием главы сербского минздрава и посла РФ Александра Боцан-Харченко.

https://ria.ru/20240112/rak-1921045076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сербия, россия, михаил мурашко, александр боцан-харченко, общество