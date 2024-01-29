https://ria.ru/20240129/lozh-1924122384.html

Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте

Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте - РИА Новости, 29.01.2024

Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте

Правительству Украины необходимо сообщать населению правду о ситуации на фронте вместо бесконечной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:21

2024-01-29T13:21

2024-01-29T13:21

в мире

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харьковская область

запорожская область

георгий тука

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительству Украины необходимо сообщать населению правду о ситуации на фронте вместо бесконечной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой"."Уже почти два года нам отовсюду говорят, что все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично <…>. Всю эту чепуху распространяли политики", — возмутился он.Тука отметил, что потери ВСУ настолько велики, что их не хотят раскрывать, чтобы не повергнуть общество в шок."Если станут известны настоящие потери, я думаю, это приведет к паническим настроениям в обществе", — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а 21 января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240129/nato-1924101565.html

https://ria.ru/20240129/vsu-1924089231.html

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в мире, украина, харьковская область, запорожская область, георгий тука, вооруженные силы украины