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Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте
Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте - РИА Новости, 29.01.2024
Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте
Правительству Украины необходимо сообщать населению правду о ситуации на фронте вместо бесконечной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:21
2024-01-29T13:21
2024-01-29T13:21
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георгий тука
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительству Украины необходимо сообщать населению правду о ситуации на фронте вместо бесконечной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой"."Уже почти два года нам отовсюду говорят, что все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично <…>. Всю эту чепуху распространяли политики", — возмутился он.Тука отметил, что потери ВСУ настолько велики, что их не хотят раскрывать, чтобы не повергнуть общество в шок."Если станут известны настоящие потери, я думаю, это приведет к паническим настроениям в обществе", — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а 21 января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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в мире, украина, харьковская область, запорожская область, георгий тука, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Запорожская область, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины
Украинский политик обрушился на Зеленского из-за лжи о ситуации на фронте
Украинский политик Тука обрушился на власти из-за лжи о ситуации на фронте
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительству Украины необходимо сообщать населению правду о ситуации на фронте вместо бесконечной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой".
"Уже почти два года нам отовсюду говорят, что все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично <…>. Всю эту чепуху распространяли политики", — возмутился он.
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Тука отметил, что потери ВСУ настолько велики, что их не хотят раскрывать, чтобы не повергнуть общество в шок.
"Если станут известны настоящие потери, я думаю, это приведет к паническим настроениям в обществе", — резюмировал он.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а 21 января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области
и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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