https://ria.ru/20240129/kosmetika-1924004643.html

В Москве производитель косметики выпустил 3 миллиона единиц товаров за год

В Москве производитель косметики выпустил 3 миллиона единиц товаров за год - РИА Новости, 29.01.2024

В Москве производитель косметики выпустил 3 миллиона единиц товаров за год

В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве уходовой косметики для волос и кожи, а также бытовой химии, выпустила свыше 3... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:13

2024-01-29T07:13

2024-01-29T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве уходовой косметики для волос и кожи, а также бытовой химии, выпустила свыше 3 миллионов единиц продукции, заявила замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Дарья Степанова."Ежегодно в столице открывается в среднем около ста малых предприятий в различных отраслях промышленности. Например, косметическая компания запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики. За май – декабрь 2022 года предприятие произвело около 300 единиц продукции, а уже в 2023-м нарастило выпуск до 3 миллионов единиц", – сказала Степанова, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что такого роста объемов производства продукции в компании BAZE professional удалось достичь благодаря расширению ассортимента. В прошлом году там приступили к выпуску бытовой химии. Среди новой продукции – гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, а также средства для мытья посуды и пр.Ранее в ДИПП сообщали, что концепт мобильной электрической станции был разработан столичной инжиниринговой компанией, которая создала первый российский электротрактор.

https://ria.ru/20240127/produktsiya-1923764281.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва