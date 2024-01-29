https://ria.ru/20240129/kosmetika-1924004643.html
В Москве производитель косметики выпустил 3 миллиона единиц товаров за год
В Москве производитель косметики выпустил 3 миллиона единиц товаров за год - РИА Новости, 29.01.2024
В Москве производитель косметики выпустил 3 миллиона единиц товаров за год
В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве уходовой косметики для волос и кожи, а также бытовой химии, выпустила свыше 3... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:13
2024-01-29T07:13
2024-01-29T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве уходовой косметики для волос и кожи, а также бытовой химии, выпустила свыше 3 миллионов единиц продукции, заявила замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Дарья Степанова."Ежегодно в столице открывается в среднем около ста малых предприятий в различных отраслях промышленности. Например, косметическая компания запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики. За май – декабрь 2022 года предприятие произвело около 300 единиц продукции, а уже в 2023-м нарастило выпуск до 3 миллионов единиц", – сказала Степанова, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что такого роста объемов производства продукции в компании BAZE professional удалось достичь благодаря расширению ассортимента. В прошлом году там приступили к выпуску бытовой химии. Среди новой продукции – гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, а также средства для мытья посуды и пр.Ранее в ДИПП сообщали, что концепт мобильной электрической станции был разработан столичной инжиниринговой компанией, которая создала первый российский электротрактор.
https://ria.ru/20240127/produktsiya-1923764281.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве уходовой косметики для волос и кожи, а также бытовой химии, выпустила свыше 3 миллионов единиц продукции, заявила замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Дарья Степанова.
«
"Ежегодно в столице открывается в среднем около ста малых предприятий в различных отраслях промышленности. Например, косметическая компания запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики. За май – декабрь 2022 года предприятие произвело около 300 единиц продукции, а уже в 2023-м нарастило выпуск до 3 миллионов единиц", – сказала Степанова, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что такого роста объемов производства продукции в компании BAZE professional удалось достичь благодаря расширению ассортимента. В прошлом году там приступили к выпуску бытовой химии. Среди новой продукции – гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, а также средства для мытья посуды и пр.
Ранее в ДИПП сообщали, что концепт мобильной электрической станции был разработан столичной инжиниринговой компанией, которая создала первый российский электротрактор.
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