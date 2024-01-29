Лукашенко объяснил, почему в мире возникают конфликты
Лукашенко: конфликты в мире возникают из-за желания удержать однополярный мир
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдается переход к многополярному мироустройству, но нынешний монополист пытается удержать однополярную модель разными методами, включая вооруженные конфликты.
«
"Подвергли (во время переговоров с президентом РФ – ред.) анализу те события, которые происходят в мире... Причина всего этого, - и хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море, с Тайванем проблемы, - это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, этого не хочется монополисту, вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами, дошли до вооруженных конфликтов", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
По его словам, к многополярной модели мира стремятся, в частности, Белоруссия, Россия, Китай. "В авангарде этого идет Россия. Она больше всего несет нагрузку и страдает больше, чем кто-либо", - подчеркнул белорусский президент.