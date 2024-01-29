https://ria.ru/20240129/konflikty-1924174062.html

Лукашенко объяснил, почему в мире возникают конфликты

Лукашенко объяснил, почему в мире возникают конфликты - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко объяснил, почему в мире возникают конфликты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдается переход к многополярному мироустройству, но нынешний монополист пытается удержать однополярную... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:18

2024-01-29T16:18

2024-01-29T16:18

в мире

россия

белоруссия

ближний восток

александр лукашенко

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдается переход к многополярному мироустройству, но нынешний монополист пытается удержать однополярную модель разными методами, включая вооруженные конфликты. "Подвергли (во время переговоров с президентом РФ – ред.) анализу те события, которые происходят в мире... Причина всего этого, - и хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море, с Тайванем проблемы, - это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, этого не хочется монополисту, вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами, дошли до вооруженных конфликтов", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник. По его словам, к многополярной модели мира стремятся, в частности, Белоруссия, Россия, Китай. "В авангарде этого идет Россия. Она больше всего несет нагрузку и страдает больше, чем кто-либо", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20240129/gossovet-1924061928.html

россия

белоруссия

ближний восток

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в мире, россия, белоруссия, ближний восток, александр лукашенко