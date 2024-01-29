https://ria.ru/20240129/knigi-1924227390.html

В Гааге обнаружили книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

В Гааге обнаружили книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени - РИА Новости, 29.01.2024

В Гааге обнаружили книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

В понедельник была вскрыта 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II во время ремонта здания голландского парламента, в ней были... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:18

2024-01-29T20:18

2024-01-29T20:18

гаага

санкт-петербург

александр i

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В понедельник была вскрыта 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II во время ремонта здания голландского парламента, в ней были обнаружены исторические документы и книги о сражениях голландцев с Наполеоном, сообщает агентство Франс Пресс. Рабочие, ремонтировавшие здание парламента в Гааге, были удивлены, обнаружив металлический ящик, спрятанный между двумя стенами, поддерживающими постамент короля. Это открытие ошеломило историков, которые даже не подозревали о существовании капсулы времени под статуей короля. "Это был огромный сюрприз", - сказала Софи Оли, штатный искусствовед муниципалитета. Мэр Ян ван Занен в белых перчатках торжественно открыл капсулу в комнате, заполненной журналистами, чтобы показать ее содержимое: письма, документы и книги. Книги представляют собой трехтомник на французском языке о сражениях Виллема II против Наполеона, включая битву при Ватерлоо в 1815 год. Автор этого труда - популярный военный историк начала ХХ века - голландский генерал Франсуа де Бас. Виллем II в 1815 году командовал нидерландскими войсками в качестве наследного принца. На следующий год он прибыл в Санкт-Петербург, чтобы сочетаться браком с сестрой российского императора Александра I, великой княжной Анной Павловной.

https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html

https://ria.ru/20231119/shlyapa-1910430743.html

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гаага, санкт-петербург, александр i