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Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров - РИА Новости, 29.01.2024
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07:55 29.01.2024 (обновлено: 11:49 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html
Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров
Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров - РИА Новости, 29.01.2024
Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров
Ученые в Китае впервые клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщило в понедельник правительство Тибетского автономного района. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:55
2024-01-29T11:49
китай
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ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Ученые в Китае впервые клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщило в понедельник правительство Тибетского автономного района. Отмечается, что клонирование двух видов коров, обитающих на Тибетском нагорье, было осуществлено при помощи переноса ядер соматических клеток. Как рассказал научный сотрудник Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй, ученые собрали ушную ткань двух видов тибетских коров, а затем в лаборатории создали линию фибробластов, после чего получили эмбрионы клонов с помощью технологии переноса ядер соматических клеток. "Клонированные эмбрионы трансплантировали в суррогатных коров и после полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров", - сказал Юй Давэй. Он также отметил, что в будущем ученые будут сочетать технологии клонирования с традиционными технологиями разведения скота для создания совершенной генетической системы и усовершенствованной системы защиты и использования ресурсов.
https://ria.ru/20230911/dolli-1895600198.html
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китай
Китай
Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

В КНР впервые клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров

© CCTVКорова, клонированная в Китае при помощи переноса ядер соматических клеток
Корова, клонированная в Китае при помощи переноса ядер соматических клеток
© CCTV
Корова, клонированная в Китае при помощи переноса ядер соматических клеток
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Ученые в Китае впервые клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщило в понедельник правительство Тибетского автономного района.
Отмечается, что клонирование двух видов коров, обитающих на Тибетском нагорье, было осуществлено при помощи переноса ядер соматических клеток.
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Как рассказал научный сотрудник Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй, ученые собрали ушную ткань двух видов тибетских коров, а затем в лаборатории создали линию фибробластов, после чего получили эмбрионы клонов с помощью технологии переноса ядер соматических клеток.
"Клонированные эмбрионы трансплантировали в суррогатных коров и после полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров", - сказал Юй Давэй.
Он также отметил, что в будущем ученые будут сочетать технологии клонирования с традиционными технологиями разведения скота для создания совершенной генетической системы и усовершенствованной системы защиты и использования ресурсов.
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