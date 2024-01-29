https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html

Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров - РИА Новости, 29.01.2024

Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

Ученые в Китае впервые клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщило в понедельник правительство Тибетского автономного района. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:55

2024-01-29T07:55

2024-01-29T11:49

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924078375_0:0:1770:995_1920x0_80_0_0_9005db7eb793aec8bd4ead5666b0fe5a.jpg

ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Ученые в Китае впервые клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщило в понедельник правительство Тибетского автономного района. Отмечается, что клонирование двух видов коров, обитающих на Тибетском нагорье, было осуществлено при помощи переноса ядер соматических клеток. Как рассказал научный сотрудник Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй, ученые собрали ушную ткань двух видов тибетских коров, а затем в лаборатории создали линию фибробластов, после чего получили эмбрионы клонов с помощью технологии переноса ядер соматических клеток. "Клонированные эмбрионы трансплантировали в суррогатных коров и после полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров", - сказал Юй Давэй. Он также отметил, что в будущем ученые будут сочетать технологии клонирования с традиционными технологиями разведения скота для создания совершенной генетической системы и усовершенствованной системы защиты и использования ресурсов.

https://ria.ru/20230911/dolli-1895600198.html

https://ria.ru/20231128/bronzovka-1912271897.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай