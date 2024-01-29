https://ria.ru/20240129/kazn-1924240606.html

Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством

Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством - РИА Новости, 29.01.2024

Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, заявила в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:02

2024-01-29T22:02

2024-01-29T22:02

россия

сша

алабама

татьяна москалькова

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, заявила в своем Telegram-канале, что в России такое категорически не принимается и давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания. Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл. "Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство – это ничего не сказать <…> Это - к вопросу о правах человека: в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания", - написала Москалькова.Кроме того, она отметила, что в США практиковалось целых пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция, а сейчас их стало шесть. "Все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20240127/kazn-1923808148.html

https://ria.ru/20240126/kazn-1923654377.html

россия

сша

алабама

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, алабама, татьяна москалькова