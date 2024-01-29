https://ria.ru/20240129/kazn-1924240606.html
Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством
Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством - РИА Новости, 29.01.2024
Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, заявила в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:02
2024-01-29T22:02
2024-01-29T22:02
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, заявила в своем Telegram-канале, что в России такое категорически не принимается и давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания. Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл. "Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство – это ничего не сказать <…> Это - к вопросу о правах человека: в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания", - написала Москалькова.Кроме того, она отметила, что в США практиковалось целых пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция, а сейчас их стало шесть. "Все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах", - добавила омбудсмен.
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россия, сша, алабама, татьяна москалькова
Россия, США, Алабама, Татьяна Москалькова
Москалькова назвала казнь заключенного азотом в США узаконенным варварством
Москалькова: казнь азотом свидетельствует о катастрофе с правами человека в США
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, заявила в своем Telegram-канале, что в России такое категорически не принимается и давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания.
Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме
, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл.
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«
"Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство – это ничего не сказать <…> Это - к вопросу о правах человека: в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания", - написала Москалькова.
Кроме того, она отметила, что в США практиковалось целых пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция, а сейчас их стало шесть.
«
"Все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах", - добавила омбудсмен.
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