https://ria.ru/20240129/grazhdanstvo-1924153614.html
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт - РИА Новости, 29.01.2024
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил российский... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:19
2024-01-29T15:19
2024-01-29T17:45
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации журналисту <…> Алексейсу Стефановсу", — написала она.Волк отметила, что, когда журналист заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД по Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. "Торжественное мероприятие — принесение присяги гражданина России и вручение российского паспорта — состоялось в Управлении по вопросам миграции столичного главка в присутствии коллег по журналистскому цеху", — рассказала представитель МВД.Гражданин Латвии Алексейс Стефановс (Алексей Стефанов) с 2016 года работает журналистом МИА "Россия сегодня", он трудится в редакции Sputnik Ближнее зарубежье и страны Балтии.Журналист в 2022-м работал в зоне СВО, его жена и сын — граждане России. После публикации статьи "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилетов" он подвергся преследованиям за свою гражданскую позицию и освещение преступлений киевского режима: Стефановса объявила в розыск Служба безопасности Латвии.
https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, латвия, sputnik
Россия, Общество, Латвия, Sputnik
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист Sputnik Алексейс Стефановс получил российское гражданство
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале
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"Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации журналисту <…> Алексейсу Стефановсу", — написала она.
Волк отметила, что, когда журналист заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД по Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов.
"Торжественное мероприятие — принесение присяги гражданина России и вручение российского паспорта — состоялось в Управлении по вопросам миграции столичного главка в присутствии коллег по журналистскому цеху", — рассказала представитель МВД.
Гражданин Латвии
Алексейс Стефановс (Алексей Стефанов) с 2016 года работает журналистом МИА "Россия сегодня", он трудится в редакции Sputnik Ближнее зарубежье и страны Балтии.
Журналист в 2022-м работал в зоне СВО, его жена и сын — граждане России. После публикации статьи "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилетов" он подвергся преследованиям за свою гражданскую позицию и освещение преступлений киевского режима: Стефановса объявила в розыск Служба безопасности Латвии.
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