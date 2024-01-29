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Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт - РИА Новости, 29.01.2024
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15:19 29.01.2024 (обновлено: 17:45 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/grazhdanstvo-1924153614.html
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт - РИА Новости, 29.01.2024
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил российский... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:19
2024-01-29T17:45
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.&quot;Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации журналисту &lt;…&gt; Алексейсу Стефановсу&quot;, — написала она.Волк отметила, что, когда журналист заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД по Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. "Торжественное мероприятие — принесение присяги гражданина России и вручение российского паспорта — состоялось в Управлении по вопросам миграции столичного главка в присутствии коллег по журналистскому цеху", — рассказала представитель МВД.Гражданин Латвии Алексейс Стефановс (Алексей Стефанов) с 2016 года работает журналистом МИА "Россия сегодня", он трудится в редакции Sputnik Ближнее зарубежье и страны Балтии.Журналист в 2022-м работал в зоне СВО, его жена и сын — граждане России. После публикации статьи "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилетов" он подвергся преследованиям за свою гражданскую позицию и освещение преступлений киевского режима: Стефановса объявила в розыск Служба безопасности Латвии.
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россия, общество, латвия, sputnik
Россия, Общество, Латвия, Sputnik
Латвийский журналист "России сегодня" Стефановс получил российский паспорт

Латвийский журналист Sputnik Алексейс Стефановс получил российское гражданство

© Ирина Волк/TelegramЛатвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист МИА Россия сегодня Алексейс Стефановс получил российский паспорт
© Ирина Волк/Telegram
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«

"Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации журналисту <…> Алексейсу Стефановсу", — написала она.

Волк отметила, что, когда журналист заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД по Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов.
© Ирина Волк/TelegramЛатвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс получил российский паспорт
Латвийский журналист МИА Россия сегодня Алексейс Стефановс получил российский паспорт
© Ирина Волк/Telegram
Латвийский журналист МИА "Россия сегодня" Алексейс Стефановс получил российский паспорт
"Торжественное мероприятие — принесение присяги гражданина России и вручение российского паспорта — состоялось в Управлении по вопросам миграции столичного главка в присутствии коллег по журналистскому цеху", — рассказала представитель МВД.
Гражданин Латвии Алексейс Стефановс (Алексей Стефанов) с 2016 года работает журналистом МИА "Россия сегодня", он трудится в редакции Sputnik Ближнее зарубежье и страны Балтии.
Журналист в 2022-м работал в зоне СВО, его жена и сын — граждане России. После публикации статьи "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилетов" он подвергся преследованиям за свою гражданскую позицию и освещение преступлений киевского режима: Стефановса объявила в розыск Служба безопасности Латвии.
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