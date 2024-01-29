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Биография Ираклия Гарибашвили

Биография Ираклия Гарибашвили - РИА Новости, 29.01.2024

Биография Ираклия Гарибашвили

Грузинский политический деятель Ираклий Гарибашвили родился 28 июня 1982 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне – Грузия). РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:47

2024-01-29T17:47

2024-01-29T17:47

справки

тбилиси

ираклий гарибашвили

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Грузинский политический деятель Ираклий Гарибашвили родился 28 июня 1982 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне – Грузия).В 2004 году окончил факультет международных отношений Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили. В 2002-2004 годах параллельно учился в Парижском университете Сорбонна по специальности "международные отношения". В 2005 году получил степень магистра по той же специальности в Тбилисском госуниверситете. В 2001-2002 годах – стажер комитета по внешним связям парламента Грузии.В 2004-2005 годах – менеджер отдела внешних закупок департамента логистики Burji Ltd. (Cartu-Group).С мая по октябрь 2005 года – заместитель директора отдела логистики Burji Ltd. (Cartu-Group).В 2005-2008 годах – помощник президента Cartu-Group.В 2005-2012 годах – председатель правления – генеральный директор международного благотворительного фонда Cartu.В 2006 году был личным представителем почетного консула республики Сан-Марино в Грузии.В 2007-2012 годах – член наблюдательного совета Cartu Bank.В 2009-2012 годах – директор ООО "Грузинская мечта".В апреле 2012 года Ираклий Гарибашвили стал одним из основателей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", был руководителем Ревизионной комиссии партии. С ноября 2013 года по декабрь 2015 года занимал пост председателя партии. С мая 2019 года – политический секретарь и член политсовета партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В 2012 году Ираклий Гарибашвили стал членом парламента Грузии. С октября 2012 по ноябрь 2013 года был министром внутренних дел Грузии.С ноября 2013 по декабрь 2015 года занимал пост премьер-министра Грузии.В 2018 году Гарибашвили стал советником наблюдательного совета по управлению региональными проектами китайской компании CEFC Energy Company Limited. На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но вернулся в 2019 году.В сентябре 2019 года занял пост министра обороны Грузии. 18 февраля 2021 года политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру Ираклия Гарибашвили на должность премьер-министра страны. 23 февраля 2021 года Гарибашвили был назначен премьер-министром Грузии во второй раз. 29 января 2024 года Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. После ухода с поста премьер-министра он займет пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Владеет английским, французским и русским языками.Ираклий Гарибашвили женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тбилиси, ираклий гарибашвили