https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924063631.html

Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко

Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2024

Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко

Украинские власти Харьковской области отключают от электроснабжения районы для ускорения принудительной эвакуации населения, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:05

2024-01-29T09:05

2024-01-29T09:05

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские власти Харьковской области отключают от электроснабжения районы для ускорения принудительной эвакуации населения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявлял, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации по соображениям безопасности в двух общинах Купянского района. "На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать свое жилье. Также обесточивание населенных пунктов позволяет перенаправлять высвободившиеся мощности для военных предприятий, где есть дефицит электроэнергии", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20240126/ukrenergo-1923613960.html

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика