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Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924063631.html
Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко
Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко - РИА Новости, 29.01.2024
Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко
Украинские власти Харьковской области отключают от электроснабжения районы для ускорения принудительной эвакуации населения, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:05
2024-01-29T09:05
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские власти Харьковской области отключают от электроснабжения районы для ускорения принудительной эвакуации населения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявлял, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации по соображениям безопасности в двух общинах Купянского района. "На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать свое жилье. Также обесточивание населенных пунктов позволяет перенаправлять высвободившиеся мощности для военных предприятий, где есть дефицит электроэнергии", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20240126/ukrenergo-1923613960.html
харьковская область
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харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Власти Харьковской области специально обесточивают районы, заявил Марочко

Марочко: власти Харьковской области обесточивают районы, принуждая к эвакуации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Украинские власти Харьковской области отключают от электроснабжения районы для ускорения принудительной эвакуации населения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявлял, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации по соображениям безопасности в двух общинах Купянского района.
"На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать свое жилье. Также обесточивание населенных пунктов позволяет перенаправлять высвободившиеся мощности для военных предприятий, где есть дефицит электроэнергии", - рассказал Марочко.
Манометры на теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В "Укрэнерго" сообщили о повреждении электросетей в Харьковской области
26 января, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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