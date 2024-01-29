https://ria.ru/20240129/es-1924114478.html

Нидерландский политик раскритиковал ЕС за угрозы в адрес Венгрии

Нидерландский политик раскритиковал ЕС за угрозы в адрес Венгрии - РИА Новости, 29.01.2024

Нидерландский политик раскритиковал ЕС за угрозы в адрес Венгрии

Евросоюз, угрожающий Венгрии разрушить ее экономику, если она не снимет вето на помощь Украине, превратился в диктатуру, заявил депутат Европарламента от... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:00

2024-01-29T13:00

2024-01-29T13:05

в мире

венгрия

киев

брюссель

виктор орбан

евросоюз

европарламент

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ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз, угрожающий Венгрии разрушить ее экономику, если она не снимет вето на помощь Украине, превратился в диктатуру, заявил депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсел де Грааф. "ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза: диктатура!" - написал нидерландский политик в соцсети Х в понедельник. Так де Грааф прокомментировал статью газеты Financial Times, которая со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов.

https://ria.ru/20240128/vengriya-1924003605.html

венгрия

киев

брюссель

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Варвара Скокшина

в мире, венгрия, киев, брюссель, виктор орбан, евросоюз, европарламент