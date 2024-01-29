Нидерландский политик раскритиковал ЕС за угрозы в адрес Венгрии
Нидерландский политик: ЕС, угрожающий Венгрии из-за Украины, стал диктатурой
© AFP 2024 / EMMANUEL DUNANDДепутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" Марсел де Грааф
Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" Марсел де Грааф. Архивное фото
ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз, угрожающий Венгрии разрушить ее экономику, если она не снимет вето на помощь Украине, превратился в диктатуру, заявил депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсел де Грааф.
"ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза: диктатура!" - написал нидерландский политик в соцсети Х в понедельник.
Так де Грааф прокомментировал статью газеты Financial Times, которая со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов.