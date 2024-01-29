https://ria.ru/20240129/ekstremizm-1924176565.html
Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму
Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму - РИА Новости, 29.01.2024
Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму
Защита обжаловала 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:28
2024-01-29T16:28
2024-01-29T16:28
донецкая народная республика
александр молохов
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Защита обжаловала 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. "Сегодня мы получили в Мосгорсуде копию приговора судьи, я подал краткую апелляционную жалобу, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд на прошлой неделе приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240129/primore-1924051053.html
https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html
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донецкая народная республика, александр молохов, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Донецкая Народная Республика, Александр Молохов, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму
Адвокат Молохов: защита Стрелкова обжаловала приговор за призывы к экстремизму