https://ria.ru/20240129/ekstremizm-1924176565.html

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму - РИА Новости, 29.01.2024

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Защита обжаловала 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:28

2024-01-29T16:28

2024-01-29T16:28

донецкая народная республика

александр молохов

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Защита обжаловала 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. "Сегодня мы получили в Мосгорсуде копию приговора судьи, я подал краткую апелляционную жалобу, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд на прошлой неделе приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240129/primore-1924051053.html

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донецкая народная республика, александр молохов, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)