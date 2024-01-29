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Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024
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15:25 29.01.2024 (обновлено: 15:43 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html
Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между республикой и Россией по итогам 2023 года, по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:25
2024-01-29T15:43
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между республикой и Россией по итогам 2023 года, по предварительным данным, составит 54 миллиарда долларов, что станет историческим максимумом."По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги – 54 миллиарда долларов примерно будет. Это, действительно, исторический максимум", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156591.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Лукашенко: товарооборот Москвы и Минска может составить 54 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между республикой и Россией по итогам 2023 года, по предварительным данным, составит 54 миллиарда долларов, что станет историческим максимумом.
"По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги – 54 миллиарда долларов примерно будет. Это, действительно, исторический максимум", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Москва и Минск пока не определились с единым рынком нефти, заявил Лукашенко
Вчера, 15:28
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЭкономика
 
 
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