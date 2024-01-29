https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html

Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между республикой и Россией по итогам 2023 года, по... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:25

2024-01-29T15:25

2024-01-29T15:43

союзное государство

россия

белоруссия

александр лукашенко

экономика

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между республикой и Россией по итогам 2023 года, по предварительным данным, составит 54 миллиарда долларов, что станет историческим максимумом."По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги – 54 миллиарда долларов примерно будет. Это, действительно, исторический максимум", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.

https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924156591.html

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика