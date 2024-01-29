https://ria.ru/20240129/ekoaktivisty-1924244209.html
Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам
Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам - РИА Новости, 29.01.2024
Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам
Немецкое экологическое движение "Последнее поколение" заявило в понедельник, что прекращает свои резонансные акции приклеивания к проезжей части, добавив, что... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:44
2024-01-29T22:44
2024-01-29T22:44
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884181468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d91b19f1a2b8865820473f70ef07c90d.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Немецкое экологическое движение "Последнее поколение" заявило в понедельник, что прекращает свои резонансные акции приклеивания к проезжей части, добавив, что переходит к "мирному, гражданскому сопротивлению". В понедельник "Последнее поколение" провело совещание, а также выложило на своем сайте программу действий на 2024 год. "Приклеивание было важным для того, чтобы (протестующих - ред.) не вытаскивали прямо с улиц и, таким образом, протест не остался незамеченным. С тех пор число протестующих с "Последним поколением" выросло в сотни раз. Это открывает новые возможности. Отныне мы будем протестовать в другой форме - но это не останется незамеченным. Начиная с марта мы будем призывать к акциям неповиновения по всей стране. Вместо того, чтобы делиться на небольшие группы и блокировать дороги, мы будем проводить многолюдные акции неповиновения. А именно там, где нас нельзя игнорировать. Начинается новая эра нашего мирного, гражданского сопротивления - заканчивается глава приклеиваний и дорожных блокад", - говорится в программе. Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884181468_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_40a5e2eb58e16dd97edd16aee1cde55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам
Экоактивисты "Последнего поколения" пообещали больше не приклеиваться к улицам
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Немецкое экологическое движение "Последнее поколение" заявило в понедельник, что прекращает свои резонансные акции приклеивания к проезжей части, добавив, что переходит к "мирному, гражданскому сопротивлению".
В понедельник "Последнее поколение" провело совещание, а также выложило на своем сайте программу действий на 2024 год.
«
"Приклеивание было важным для того, чтобы (протестующих - ред.) не вытаскивали прямо с улиц и, таким образом, протест не остался незамеченным. С тех пор число протестующих с "Последним поколением" выросло в сотни раз. Это открывает новые возможности. Отныне мы будем протестовать в другой форме - но это не останется незамеченным. Начиная с марта мы будем призывать к акциям неповиновения по всей стране. Вместо того, чтобы делиться на небольшие группы и блокировать дороги, мы будем проводить многолюдные акции неповиновения. А именно там, где нас нельзя игнорировать. Начинается новая эра нашего мирного, гражданского сопротивления - заканчивается глава приклеиваний и дорожных блокад", - говорится в программе.
Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре