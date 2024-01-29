https://ria.ru/20240129/ekoaktivisty-1924244209.html

Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам

Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам - РИА Новости, 29.01.2024

Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеиваться к улицам

Немецкое экологическое движение "Последнее поколение" заявило в понедельник, что прекращает свои резонансные акции приклеивания к проезжей части, добавив, что... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:44

2024-01-29T22:44

2024-01-29T22:44

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германия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Немецкое экологическое движение "Последнее поколение" заявило в понедельник, что прекращает свои резонансные акции приклеивания к проезжей части, добавив, что переходит к "мирному, гражданскому сопротивлению". В понедельник "Последнее поколение" провело совещание, а также выложило на своем сайте программу действий на 2024 год. "Приклеивание было важным для того, чтобы (протестующих - ред.) не вытаскивали прямо с улиц и, таким образом, протест не остался незамеченным. С тех пор число протестующих с "Последним поколением" выросло в сотни раз. Это открывает новые возможности. Отныне мы будем протестовать в другой форме - но это не останется незамеченным. Начиная с марта мы будем призывать к акциям неповиновения по всей стране. Вместо того, чтобы делиться на небольшие группы и блокировать дороги, мы будем проводить многолюдные акции неповиновения. А именно там, где нас нельзя игнорировать. Начинается новая эра нашего мирного, гражданского сопротивления - заканчивается глава приклеиваний и дорожных блокад", - говорится в программе. Активисты "Последнего поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.

https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html

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в мире, германия