https://ria.ru/20240129/donetsk-1924218691.html
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.01.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:15
2024-01-29T19:15
2024-01-29T19:15
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского получила ранение женщина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сбросивших в том числе взрывоопасный предмет с беспилотника на город. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщил, что здание торгового комплекса "Галактика" получило повреждения при сбросе взрывоопасного предмета с дрона. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240129/kherson-1924215904.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница
Кулемзин: мирная жительница ранена при сбросе взрывоопасного предмета на Донецк