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При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/donetsk-1924218691.html
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.01.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:15
2024-01-29T19:15
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского получила ранение женщина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сбросивших в том числе взрывоопасный предмет с беспилотника на город. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщил, что здание торгового комплекса "Галактика" получило повреждения при сбросе взрывоопасного предмета с дрона. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240129/kherson-1924215904.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При сбросе взрывоопасного предмета на Донецк пострадала мирная жительница

Кулемзин: мирная жительница ранена при сбросе взрывоопасного предмета на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"Во время сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского получила ранение женщина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сбросивших в том числе взрывоопасный предмет с беспилотника на город. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщил, что здание торгового комплекса "Галактика" получило повреждения при сбросе взрывоопасного предмета с дрона.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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