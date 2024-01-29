https://ria.ru/20240129/donbass-1924153169.html

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя

Не менее четырех мирных жителей погибли, еще 36, включая двух детей, получили ранения с 22 по 28 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:17

2024-01-29T15:17

2024-01-29T15:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей погибли, еще 36, включая двух детей, получили ранения с 22 по 28 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 22 по 28 января погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 36, включая двоих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9169 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 430, среди них 848 детей.

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923853540.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, дарья морозова