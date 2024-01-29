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В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/donbass-1924153169.html
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
Не менее четырех мирных жителей погибли, еще 36, включая двух детей, получили ранения с 22 по 28 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:17
2024-01-29T15:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей погибли, еще 36, включая двух детей, получили ранения с 22 по 28 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 22 по 28 января погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 36, включая двоих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9169 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 430, среди них 848 детей.
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923853540.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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происшествия, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя, еще 36 пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей погибли, еще 36, включая двух детей, получили ранения с 22 по 28 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 22 по 28 января погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 36, включая двоих детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9169 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 430, среди них 848 детей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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