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Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2024
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03:30 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/britaniya-1924048213.html
Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке
Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2024
Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на "военные силы США" и призвал Иран снизить напряженность в регионе. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:30
2024-01-29T03:30
иран
иордания
сша
дэвид кэмерон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на "военные силы США" и призвал Иран снизить напряженность в регионе. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. "Мы решительно осуждаем нападения связанных с Ираном группировок ополченцев на военные силы США. Мы продолжаем призывать Иран к деэскалации в регионе", - написал политик в соцсети X. Кэмерон также выразил соболезнования семьям американских военных, погибших и пострадавших в результате ударов по военным базам США . С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
https://ria.ru/20240129/grem-1924046290.html
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иран, иордания, сша, дэвид кэмерон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Иран, Иордания, США, Дэвид Кэмерон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке

Глава МИД Британии Кэмерон осудил нападения на базы США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на "военные силы США" и призвал Иран снизить напряженность в регионе.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
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"Мы решительно осуждаем нападения связанных с Ираном группировок ополченцев на военные силы США. Мы продолжаем призывать Иран к деэскалации в регионе", - написал политик в соцсети X.
Кэмерон также выразил соболезнования семьям американских военных, погибших и пострадавших в результате ударов по военным базам США .
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.
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ИранИорданияСШАДэвид КэмеронОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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