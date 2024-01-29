https://ria.ru/20240129/britaniya-1924048213.html

Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке

Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2024

Британия осудила нападения на базы США на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на "военные силы США" и призвал Иран снизить напряженность в регионе. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T03:30

2024-01-29T03:30

2024-01-29T03:30

иран

иордания

сша

дэвид кэмерон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на "военные силы США" и призвал Иран снизить напряженность в регионе. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке 28 января на военную базу США в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии. "Мы решительно осуждаем нападения связанных с Ираном группировок ополченцев на военные силы США. Мы продолжаем призывать Иран к деэскалации в регионе", - написал политик в соцсети X. Кэмерон также выразил соболезнования семьям американских военных, погибших и пострадавших в результате ударов по военным базам США . С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. При этом власти исламской республики заявляли, что вооруженные шиитские группировки, которые осуществляют нападения на американские базы, не имеют ничего общего с Ираном и не получают от него никаких приказов.

https://ria.ru/20240129/grem-1924046290.html

https://ria.ru/20240129/eskalatsiya-1924046684.html

иран

иордания

сша

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иран, иордания, сша, дэвид кэмерон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире