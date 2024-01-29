Рейтинг@Mail.ru
Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/bremerkhafen-1924158337.html
Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ
Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ - РИА Новости, 29.01.2024
Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ
Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в один из наиболее важных портов Германии в городе Бремерхафен, сообщает издание Welt со... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:31
2024-01-29T15:31
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924156789_2:0:1950:1096_1920x0_80_0_0_b0c58719f341d55a4c46a6fb8fe40289.png
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в один из наиболее важных портов Германии в городе Бремерхафен, сообщает издание Welt со ссылкой на полицию. "В понедельник фермеры на приблизительно 30 тракторах заблокировали подъездную дорогу к порту в Бремерхафене", - пишет издание. В гавань по-прежнему можно попасть через южные ворота. Действия фермеров являются "спонтанной демонстрацией", не согласованной с правоохранителями, добавили в пресс-службе полиции. Как долго продлится акция, неизвестно. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек. Позднее правительство решило в качестве компромисса не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а ьготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Тем не менее, прошлые недели ознаменовались крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам. На прошлой неделе глава союза фермеров Германии Йоахимом Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924129763.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924156789_489:0:1950:1096_1920x0_80_0_0_16f1abbe93908812e016e97fb4b010e5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ

Фермеры на десятках тракторов частично заблокировали немецкий порт Бремерхафен

© Кадр видео из соцсетейДемонстрация фермеров в Бремерхафене
Демонстрация фермеров в Бремерхафене
© Кадр видео из соцсетей
Демонстрация фермеров в Бремерхафене
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в один из наиболее важных портов Германии в городе Бремерхафен, сообщает издание Welt со ссылкой на полицию.
"В понедельник фермеры на приблизительно 30 тракторах заблокировали подъездную дорогу к порту в Бремерхафене", - пишет издание. В гавань по-прежнему можно попасть через южные ворота.
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Европу настигла расплата за отказ от суверенитета
Вчера, 08:00
Действия фермеров являются "спонтанной демонстрацией", не согласованной с правоохранителями, добавили в пресс-службе полиции. Как долго продлится акция, неизвестно.
В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек.
Позднее правительство решило в качестве компромисса не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а ьготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Тем не менее, прошлые недели ознаменовались крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.
На прошлой неделе глава союза фермеров Германии Йоахимом Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем
Вчера, 13:55
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала