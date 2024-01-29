https://ria.ru/20240129/bremerkhafen-1924158337.html

Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ

Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ - РИА Новости, 29.01.2024

Фермеры на тракторах частично заблокировали крупнейший порт в ФРГ

Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в один из наиболее важных портов Германии в городе Бремерхафен, сообщает издание Welt со... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:31

2024-01-29T15:31

2024-01-29T15:31

в мире

германия

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Фермеры на нескольких десятках тракторов заблокировали один из въездов в один из наиболее важных портов Германии в городе Бремерхафен, сообщает издание Welt со ссылкой на полицию. "В понедельник фермеры на приблизительно 30 тракторах заблокировали подъездную дорогу к порту в Бремерхафене", - пишет издание. В гавань по-прежнему можно попасть через южные ворота. Действия фермеров являются "спонтанной демонстрацией", не согласованной с правоохранителями, добавили в пресс-службе полиции. Как долго продлится акция, неизвестно. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек. Позднее правительство решило в качестве компромисса не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а ьготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Тем не менее, прошлые недели ознаменовались крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам. На прошлой неделе глава союза фермеров Германии Йоахимом Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924129763.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия