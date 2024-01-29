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В Газе прекратило работу хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль" - РИА Новости, 29.01.2024
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17:49 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/bolnitsa-1924198750.html
В Газе прекратило работу хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль"
В Газе прекратило работу хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль" - РИА Новости, 29.01.2024
В Газе прекратило работу хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль"
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что хирургическое отделение госпиталя "Аль-Амаль" на юге сектора Газа полностью перестало... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:49
2024-01-29T17:49
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что хирургическое отделение госпиталя "Аль-Амаль" на юге сектора Газа полностью перестало работать из-за недостаточных запасов кислорода на фоне участившихся атак у больницы. Ранее в организации сообщили, что израильские войска сохраняют блокаду в окрестностях госпиталя "Аль-Амаль" и препятствуют перемещению команд скорой помощи, из-за чего медики не могут попасть ко многим раненым, находящимся даже неподалеку от больницы. "Хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль" полностью прекратило работу из-за истощения запасов кислорода", - пишет организация.Добавляется, что на данный момент врачи медучреждения работают с четырьмя ранеными и тремя погибшими перемещенными лицами. Двое из погибших были убиты, когда пытались эвакуировать тело погибшей женщины с территории вблизи госпиталя. Общество Красного Полумесяца добавляет, что израильские силы обстреливают и блокируют больницу в течение уже восьми дней подряд. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240128/palestina-1923955364.html
https://ria.ru/20240129/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240127/gaza-1923787603.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц
В Газе прекратило работу хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль"

Красный Полумесяц: в Газе закрылось хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль"

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в соцсети Х, что хирургическое отделение госпиталя "Аль-Амаль" на юге сектора Газа полностью перестало работать из-за недостаточных запасов кислорода на фоне участившихся атак у больницы.
Ранее в организации сообщили, что израильские войска сохраняют блокаду в окрестностях госпиталя "Аль-Амаль" и препятствуют перемещению команд скорой помощи, из-за чего медики не могут попасть ко многим раненым, находящимся даже неподалеку от больницы.
«
"Хирургическое отделение больницы "Аль-Амаль" полностью прекратило работу из-за истощения запасов кислорода", - пишет организация.
Добавляется, что на данный момент врачи медучреждения работают с четырьмя ранеными и тремя погибшими перемещенными лицами. Двое из погибших были убиты, когда пытались эвакуировать тело погибшей женщины с территории вблизи госпиталя. Общество Красного Полумесяца добавляет, что израильские силы обстреливают и блокируют больницу в течение уже восьми дней подряд.
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В больнице "Аль-Амаль" в Газе кончился кислород, сообщил Красный Полумесяц
28 января, 12:16
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяц
 
 
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