https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924137413.html
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - РИА Новости, 29.01.2024
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:25
2024-01-29T14:25
2024-01-29T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - говорится в сообщении мэра. Градоначальник призвал граждан ограничить передвижение по трассе Горловка - Донецк из-за участившихся нападений украинских беспилотников на гражданские легковые автомобили. "В связи с этим призываю вас быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни ваших родных и близких. Враг не дремлет, и не следует провоцировать его на агрессию", - добавил он.
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923513747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
Мэр Горловки: беспилотник врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля