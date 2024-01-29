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В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924137413.html
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - РИА Новости, 29.01.2024
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:25
2024-01-29T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - говорится в сообщении мэра. Градоначальник призвал граждан ограничить передвижение по трассе Горловка - Донецк из-за участившихся нападений украинских беспилотников на гражданские легковые автомобили. "В связи с этим призываю вас быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни ваших родных и близких. Враг не дремлет, и не следует провоцировать его на агрессию", - добавил он.
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горловка
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происшествия, россия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля

Мэр Горловки: беспилотник врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - говорится в сообщении мэра.
Градоначальник призвал граждан ограничить передвижение по трассе Горловка - Донецк из-за участившихся нападений украинских беспилотников на гражданские легковые автомобили. "В связи с этим призываю вас быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни ваших родных и близких. Враг не дремлет, и не следует провоцировать его на агрессию", - добавил он.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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