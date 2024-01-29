https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924137413.html

В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля

В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - РИА Новости, 29.01.2024

В Горловке беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля

Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:25

2024-01-29T14:25

2024-01-29T14:25

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - говорится в сообщении мэра. Градоначальник призвал граждан ограничить передвижение по трассе Горловка - Донецк из-за участившихся нападений украинских беспилотников на гражданские легковые автомобили. "В связи с этим призываю вас быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни ваших родных и близких. Враг не дремлет, и не следует провоцировать его на агрессию", - добавил он.

https://ria.ru/20240125/obstrel-1923513747.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, ситуация в днр и лнр