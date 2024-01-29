https://ria.ru/20240129/barery-1924161369.html

Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров

Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:41

2024-01-29T15:41

2024-01-29T15:41

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять условия хозяйствования для бизнеса. "Также необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока у нас шероховатостей в этом плане хватает", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. По словам Лукашенко, правительствам России и Белоруссии следует в кратчайшие сроки реализовать декрет о сотрудничестве Союзном государства до 2026 года - "без каких-либо отступлений и изъятий".

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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко