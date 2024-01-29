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Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров - РИА Новости, 29.01.2024
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15:41 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/barery-1924161369.html
Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров
Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:41
2024-01-29T15:41
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять условия хозяйствования для бизнеса. "Также необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока у нас шероховатостей в этом плане хватает", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. По словам Лукашенко, правительствам России и Белоруссии следует в кратчайшие сроки реализовать декрет о сотрудничестве Союзном государства до 2026 года - "без каких-либо отступлений и изъятий".
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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров

Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять условия хозяйствования для бизнеса.
«
"Также необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока у нас шероховатостей в этом плане хватает", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
По словам Лукашенко, правительствам России и Белоруссии следует в кратчайшие сроки реализовать декрет о сотрудничестве Союзном государства до 2026 года - "без каких-либо отступлений и изъятий".
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ЭкономикаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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