Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров
Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять условия хозяйствования для бизнеса.
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"Также необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока у нас шероховатостей в этом плане хватает", - сказал он в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
По словам Лукашенко, правительствам России и Белоруссии следует в кратчайшие сроки реализовать декрет о сотрудничестве Союзном государства до 2026 года - "без каких-либо отступлений и изъятий".