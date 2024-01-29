https://ria.ru/20240129/banya-1924231971.html

В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане

В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане - РИА Новости, 29.01.2024

В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане

Пресненский суд Москвы оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе "Москва-Сити", после чего в нижем белье ныряли в РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:40

2024-01-29T20:40

2024-01-29T20:40

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924230311_0:388:1200:1063_1920x0_80_0_0_798ce825aa97c2ed07b2eb627ac33694.png

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе "Москва-Сити", после чего в нижем белье ныряли в снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил административный штраф в размере по 1000 рублей Ушакову Евгению Евгеньевичу и Кочелябину Сергею Алексеевичу", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что гражданам вменялось мелкое хулиганство. Ранее в сети появилось видео, на котором группа молодых людей выбегают из передвижной бани на парковке и прыгают в снег. Действие происходит у подножья одной из башен "Сити".

https://ria.ru/20240124/shtraf-1923284110.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва