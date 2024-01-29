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В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане
В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане - РИА Новости, 29.01.2024
В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане
Пресненский суд Москвы оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе "Москва-Сити", после чего в нижем белье ныряли в РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:40
2024-01-29T20:40
2024-01-29T20:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе "Москва-Сити", после чего в нижем белье ныряли в снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил административный штраф в размере по 1000 рублей Ушакову Евгению Евгеньевичу и Кочелябину Сергею Алексеевичу", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что гражданам вменялось мелкое хулиганство. Ранее в сети появилось видео, на котором группа молодых людей выбегают из передвижной бани на парковке и прыгают в снег. Действие происходит у подножья одной из башен "Сити".
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происшествия, москва
В Москве оштрафовали двух граждан, парившихся в передвижной бане
Двух москвичей, парившихся в передвижной бане около "Москва-Сити", оштрафовали
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе "Москва-Сити", после чего в нижем белье ныряли в снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Суд назначил административный штраф в размере по 1000 рублей Ушакову Евгению Евгеньевичу и Кочелябину Сергею Алексеевичу", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что гражданам вменялось мелкое хулиганство.
Ранее в сети появилось видео, на котором группа молодых людей выбегают из передвижной бани на парковке и прыгают в снег. Действие происходит у подножья одной из башен "Сити".
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