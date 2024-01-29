https://ria.ru/20240129/ataka-1924224398.html
Украинские дроны атаковали белгородское село
Украинские дроны атаковали белгородское село - РИА Новости, 29.01.2024
Украинские дроны атаковали белгородское село
Три украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, пострадавших нет, повреждены автомобиль и экскаватор, сообщил глава Белгородской области РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:57
2024-01-29T19:57
2024-01-29T19:57
специальная военная операция на украине
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белгородская область
луганская народная республика
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, пострадавших нет, повреждены автомобиль и экскаватор, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 3 дронов-камикадзе. В результате взрывов пострадавших нет, повреждены гражданский автомобиль и экскаватор", - написал губернатор.По его словам, на месте работают оперативные службы. Село Долгое Валуйского округа находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские дроны атаковали белгородское село
Гладков: 3 дрона-камикадзе атаковали белгородское село Долгое, пострадавших нет