https://ria.ru/20240129/ataka-1924174852.html

США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке

США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2024

США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке

США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого, заявил координатор стратегических коммуникаций в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:23

2024-01-29T16:23

2024-01-29T16:52

в мире

сша

сирия

ирак

джон кирби

nbc

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала NBC."Мы безусловно ответим... Мы сделаем в то время и тем способом, который выберем", - заявил Кирби.При этом Кирби отказался ответить на вопрос, какие варианты расстраивают США в качестве ответных действий. В то же время он заявил, что Вашингтон оценивает ситуацию с атакой на американских военных на Ближнем Востоке как серьезную, ответ США на них будет последовательным."Я определенно не буду говорить о вариантах раньше верховного главнокомандующего и о решениях, которые сейчас ему нужно принять. Мы сделаем это в то время и таким образом, какой он выберет. Мы ответим, как он сказал. Мы ответим очень последовательно. Но мы не хотим войны с Ираном. Мы не ищем более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос ведущего о последствиях призывов некоторых американских политиков "атаковать Тегеран".В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240128/ataka-1924037032.html

https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html

сша

сирия

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сирия, ирак, джон кирби, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году