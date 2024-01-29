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США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2024
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16:23 29.01.2024 (обновлено: 16:52 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ataka-1924174852.html
США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке
США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2024
США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке
США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого, заявил координатор стратегических коммуникаций в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:23
2024-01-29T16:52
в мире
сша
сирия
ирак
джон кирби
nbc
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала NBC."Мы безусловно ответим... Мы сделаем в то время и тем способом, который выберем", - заявил Кирби.При этом Кирби отказался ответить на вопрос, какие варианты расстраивают США в качестве ответных действий. В то же время он заявил, что Вашингтон оценивает ситуацию с атакой на американских военных на Ближнем Востоке как серьезную, ответ США на них будет последовательным."Я определенно не буду говорить о вариантах раньше верховного главнокомандующего и о решениях, которые сейчас ему нужно принять. Мы сделаем это в то время и таким образом, какой он выберет. Мы ответим, как он сказал. Мы ответим очень последовательно. Но мы не хотим войны с Ираном. Мы не ищем более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос ведущего о последствиях призывов некоторых американских политиков "атаковать Тегеран".В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240128/ataka-1924037032.html
https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html
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в мире, сша, сирия, ирак, джон кирби, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Ирак, Джон Кирби, NBC, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили, что готовят ответ на атаку на своих военных на Ближнем Востоке

Белый дом: США выбирают способ для ответа на атаку на военных на Ближнем Востоке

© AP Photo / Sasa KraljАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Sasa Kralj
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала NBC.
«
"Мы безусловно ответим... Мы сделаем в то время и тем способом, который выберем", - заявил Кирби.
При этом Кирби отказался ответить на вопрос, какие варианты расстраивают США в качестве ответных действий.
В то же время он заявил, что Вашингтон оценивает ситуацию с атакой на американских военных на Ближнем Востоке как серьезную, ответ США на них будет последовательным.
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«
"Я определенно не буду говорить о вариантах раньше верховного главнокомандующего и о решениях, которые сейчас ему нужно принять. Мы сделаем это в то время и таким образом, какой он выберет. Мы ответим, как он сказал. Мы ответим очень последовательно. Но мы не хотим войны с Ираном. Мы не ищем более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос ведущего о последствиях призывов некоторых американских политиков "атаковать Тегеран".
В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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В миреСШАСирияИракДжон КирбиNBCОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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