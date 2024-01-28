https://ria.ru/20240128/zhurnalistka-1923929511.html
СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"
СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий" - РИА Новости, 28.01.2024
СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"
Следователи приехали на место проведения семинара VIP-коуч Инны Тлиашиновой, где произошло нападение на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, говорится в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:29
2024-01-28T05:29
2024-01-28T09:03
россия
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следователи приехали на место проведения семинара VIP-коуч Инны Тлиашиновой, где произошло нападение на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, говорится в видео в Telegram-канале издания."Мне объяснили сотрудники следственного комитета, что они были на месте, на месте происшествия, в дом их не пустили, на вопросы "почему так агрессивно отреагировали на съемочную группу" они — организаторы фестиваля — объяснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после съемки, после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверят их налогообложение, разные документы, поэтому они вообще не хотели лишний раз светить, так скажем, в СМИ. Ну вот получилось от обратного", — рассказала Графчикова.Она предположила, что если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески, то ничего бы не произошло. "На самом деле если бы они к нам отнеслись по-человечески, спокойно предложили выйти, дали мне обуться, я думаю, что этого конфликта вообще не произошло бы. Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло вот так, называть разными словами, отбирать технику... Я так понимаю, что флэш-карту, на которой запечатлены самые яркие моменты нашего сегодняшнего инцидента, организаторы фестиваля, скажем так... удалили", — добавила журналистка.Кроме того, по словам Графчиковой, организаторы семинары удалили все записи с камер наблюдения на территории, а также "отказались от дачи показаний".Пострадавшая журналистка поблагодарила всех, кто ее поддержал, и добавила, что ей приходя даже слова поддержки "парней с передовой".Графчикова — профессиональный журналист и военный корреспондент. Как писали "Известия", она — "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах.Вечером в субботу издание писало, что его корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась сотрудниками "Известий". Она стала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. По данным газеты, в этот момент к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое. Графчикову при этом "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку".Как писало издание, уже на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин принялся оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее сообщилось, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.По данным "Известий", СК начал доследственную проверку. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.Инна Тлиашинова — коуч, блогер, называющая себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в числе которых — певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии. В частности, она разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922864437.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"
СК опросил организаторов семинара Тлиашиновой, где напали на журналистку
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Следователи приехали на место проведения семинара VIP-коуч Инны Тлиашиновой, где произошло нападение на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, говорится в видео
в Telegram-канале издания.
«
"Мне объяснили сотрудники следственного комитета, что они были на месте, на месте происшествия, в дом их не пустили, на вопросы "почему так агрессивно отреагировали на съемочную группу" они — организаторы фестиваля — объяснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после съемки, после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверят их налогообложение, разные документы, поэтому они вообще не хотели лишний раз светить, так скажем, в СМИ. Ну вот получилось от обратного", — рассказала Графчикова.
Она предположила, что если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески, то ничего бы не произошло.
"На самом деле если бы они к нам отнеслись по-человечески, спокойно предложили выйти, дали мне обуться, я думаю, что этого конфликта вообще не произошло бы. Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло вот так, называть разными словами, отбирать технику... Я так понимаю, что флэш-карту, на которой запечатлены самые яркие моменты нашего сегодняшнего инцидента, организаторы фестиваля, скажем так... удалили", — добавила журналистка.
Кроме того, по словам Графчиковой, организаторы семинары удалили все записи с камер наблюдения на территории, а также "отказались от дачи показаний".
Пострадавшая журналистка поблагодарила всех, кто ее поддержал, и добавила, что ей приходя даже слова поддержки "парней с передовой".
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Графчикова — профессиональный журналист и военный корреспондент. Как писали "Известия", она — "одна из немногих, кто работал в Херсоне
в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ
". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин
премией правительства России
в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах.
Вечером в субботу издание писало, что его корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась сотрудниками "Известий". Она стала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. По данным газеты, в этот момент к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое. Графчикову при этом "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку".
Как писало издание, уже на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин принялся оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее сообщилось, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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По данным "Известий", СК
начал доследственную проверку. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
Инна Тлиашинова — коуч, блогер, называющая себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в числе которых — певица Maksim, Филипп Киркоров
, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева
и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии. В частности, она разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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