https://ria.ru/20240128/zhurnalistka-1923929511.html

СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"

СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий" - РИА Новости, 28.01.2024

СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"

Следователи приехали на место проведения семинара VIP-коуч Инны Тлиашиновой, где произошло нападение на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, говорится в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:29

2024-01-28T05:29

2024-01-28T09:03

россия

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следователи приехали на место проведения семинара VIP-коуч Инны Тлиашиновой, где произошло нападение на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, говорится в видео в Telegram-канале издания."Мне объяснили сотрудники следственного комитета, что они были на месте, на месте происшествия, в дом их не пустили, на вопросы "почему так агрессивно отреагировали на съемочную группу" они — организаторы фестиваля — объяснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после съемки, после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверят их налогообложение, разные документы, поэтому они вообще не хотели лишний раз светить, так скажем, в СМИ. Ну вот получилось от обратного", — рассказала Графчикова.Она предположила, что если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески, то ничего бы не произошло. "На самом деле если бы они к нам отнеслись по-человечески, спокойно предложили выйти, дали мне обуться, я думаю, что этого конфликта вообще не произошло бы. Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло вот так, называть разными словами, отбирать технику... Я так понимаю, что флэш-карту, на которой запечатлены самые яркие моменты нашего сегодняшнего инцидента, организаторы фестиваля, скажем так... удалили", — добавила журналистка.Кроме того, по словам Графчиковой, организаторы семинары удалили все записи с камер наблюдения на территории, а также "отказались от дачи показаний".Пострадавшая журналистка поблагодарила всех, кто ее поддержал, и добавила, что ей приходя даже слова поддержки "парней с передовой".Графчикова — профессиональный журналист и военный корреспондент. Как писали "Известия", она — "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах.Вечером в субботу издание писало, что его корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась сотрудниками "Известий". Она стала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. По данным газеты, в этот момент к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое. Графчикову при этом "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку".Как писало издание, уже на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин принялся оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее сообщилось, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.По данным "Известий", СК начал доследственную проверку. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.Инна Тлиашинова — коуч, блогер, называющая себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в числе которых — певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии. В частности, она разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922864437.html

https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html

https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

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россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия