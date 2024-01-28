https://ria.ru/20240128/zayavlenie-1923940174.html

Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине

Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 28.01.2024

Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине

Украине стоит отказаться от территорий из-за нежелания ее граждан сражаться за свою страну, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:16

2024-01-28T09:16

2024-01-28T09:21

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гонсало лира

такер карлсон

гитанас науседа

государственный департамент сша

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украине стоит отказаться от территорий из-за нежелания ее граждан сражаться за свою страну, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker."Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?" — говорится в материале.Автор статьи также предложила лишить Киев поддержки Вашингтона из-за арестов американских журналистов на территории Украины."Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты", — призвала Шоуолтер.В этом месяце стало известно, что в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, имевший гражданство США и Чили. О его смерти сообщил журналист Такер Карлсон, затем ее подтвердил Госдеп. Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры.Карлсон на своей странице в соцсети X разместил сообщение о том, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в "критике" Зеленского. По словам журналиста, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы в постсоветской республике оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.

https://ria.ru/20240123/porazhenie-1923019630.html

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