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Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 28.01.2024
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09:16 28.01.2024 (обновлено: 09:21 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/zayavlenie-1923940174.html
Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине
Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 28.01.2024
Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине
Украине стоит отказаться от территорий из-за нежелания ее граждан сражаться за свою страну, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:16
2024-01-28T09:21
в мире
украина
россия
сша
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такер карлсон
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украине стоит отказаться от территорий из-за нежелания ее граждан сражаться за свою страну, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.&quot;Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?&quot; — говорится в материале.Автор статьи также предложила лишить Киев поддержки Вашингтона из-за арестов американских журналистов на территории Украины.&quot;Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты&quot;, — призвала Шоуолтер.В этом месяце стало известно, что в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, имевший гражданство США и Чили. О его смерти сообщил журналист Такер Карлсон, затем ее подтвердил Госдеп. Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры.Карлсон на своей странице в соцсети X разместил сообщение о том, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в "критике" Зеленского. По словам журналиста, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы в постсоветской республике оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.
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в мире, украина, россия, сша, гонсало лира, такер карлсон, гитанас науседа, государственный департамент сша, politico, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, США, Гонсало Лира, Такер Карлсон, Гитанас Науседа, Государственный департамент США, Politico, Вооруженные силы Украины, Политика
Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине

AT: Украина должна отдать территории России из-за нежелания украинцев воевать

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украине стоит отказаться от территорий из-за нежелания ее граждан сражаться за свою страну, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.
«

"Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?" — говорится в материале.

Автор статьи также предложила лишить Киев поддержки Вашингтона из-за арестов американских журналистов на территории Украины.
«

"Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты", — призвала Шоуолтер.

В этом месяце стало известно, что в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, имевший гражданство США и Чили. О его смерти сообщил журналист Такер Карлсон, затем ее подтвердил Госдеп. Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры.
Карлсон на своей странице в соцсети X разместил сообщение о том, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в "критике" Зеленского. По словам журналиста, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы в постсоветской республике оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.
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В миреУкраинаРоссияСШАГонсало ЛираТакер КарлсонГитанас НауседаГосударственный департамент СШАPoliticoВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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