https://ria.ru/20240128/vostok-1923952094.html

Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина

Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина - РИА Новости, 28.01.2024

Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина

Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:56

2024-01-28T13:56

2024-01-28T13:56

антарктида

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

антарктида

россия

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Ввод нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде Ввод нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде 2024-01-28T13:56 true PT36M35S

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Илья Абрамов

антарктида, россия, владимир путин, видео