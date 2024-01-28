https://ria.ru/20240128/vostok-1923952094.html
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина - РИА Новости, 28.01.2024
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:56
2024-01-28T13:56
2024-01-28T13:56
антарктида
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
антарктида
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923952839_145:0:1024:659_1920x0_80_0_0_ec3fbb773af9a5bd0c51aaa82ee409e2.jpg
Ввод нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
Ввод нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
2024-01-28T13:56
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PT36M35S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, россия, владимир путин, видео
Антарктида, Россия, Владимир Путин
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
2024-01-28T13:56
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PT36M35S
Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.