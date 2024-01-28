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Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина - РИА Новости, 28.01.2024
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13:56 28.01.2024
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Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина - РИА Новости, 28.01.2024
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:56
2024-01-28T13:56
антарктида
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
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Ввод нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
Ввод нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
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антарктида, россия, владимир путин, видео
Антарктида, Россия, Владимир Путин
Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
2024-01-28T13:56
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Ввод зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин участвует по ВКС в мероприятии по случаю ввода нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
 
АнтарктидаРоссияВладимир Путин
 
 
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