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СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение - РИА Новости, 28.01.2024
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12:22 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/vooruzhenie-1923955912.html
СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение
СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение
США не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха перед потерей репутации из-за их уничтожения в боях с российскими военными, пишет... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:22
2024-01-28T12:22
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха перед потерей репутации из-за их уничтожения в боях с российскими военными, пишет американский журнал Military Watch.По словам журналистов, американский военный самолет ранее не показал особо выдающихся результатов во время использования в войне в Ираке, так как его несколько раз сбивали иракские ПВО малой дальности, и Вашингтон не желает повторение такого сценария на Украине.&quot;Соединенные Штаты стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развертывание, а поскольку немецкие танки Leopard2 и британские Challenger2 понесли тяжелые потери на Украине, американские танки M1 Abrams были не только поставлены гораздо позже, но и отведены далеко от линии фронта&quot;, — отметили обозреватели.Они также указали, что США по этой же причине отказывались долгое время давать разрешение на поставку F-16 на Украину.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как "бородавочник", основное предназначение которого заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершили в 1984 году. Всего изготовлено 715 самолетов.
https://ria.ru/20240128/krakh-1923949006.html
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в мире, украина, сша, ирак, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16, политика
В мире, Украина, США, Ирак, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16, Политика
СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение

MWM: США не отправляют самолеты A-10 на Украину из-за страха их уничтожения

© AP Photo / Luca BrunoШтурмовик НАТО A-10 Thunderbolt недалеко от границы Косово с Албанией
Штурмовик НАТО A-10 Thunderbolt недалеко от границы Косово с Албанией - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Штурмовик НАТО A-10 Thunderbolt недалеко от границы Косово с Албанией. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха перед потерей репутации из-за их уничтожения в боях с российскими военными, пишет американский журнал Military Watch.
По словам журналистов, американский военный самолет ранее не показал особо выдающихся результатов во время использования в войне в Ираке, так как его несколько раз сбивали иракские ПВО малой дальности, и Вашингтон не желает повторение такого сценария на Украине.
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"Соединенные Штаты стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развертывание, а поскольку немецкие танки Leopard2 и британские Challenger2 понесли тяжелые потери на Украине, американские танки M1 Abrams были не только поставлены гораздо позже, но и отведены далеко от линии фронта", — отметили обозреватели.

Они также указали, что США по этой же причине отказывались долгое время давать разрешение на поставку F-16 на Украину.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.
A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как "бородавочник", основное предназначение которого заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершили в 1984 году. Всего изготовлено 715 самолетов.
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