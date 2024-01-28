https://ria.ru/20240128/vooruzhenie-1923955912.html

СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение

СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ раскрыли, почему США не поставляют ВСУ необходимое вооружение

США не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха перед потерей репутации из-за их уничтожения в боях с российскими военными, пишет... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:22

2024-01-28T12:22

2024-01-28T12:22

в мире

украина

сша

ирак

александр сырский

вооруженные силы украины

f-16

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769457906_0:217:1397:1002_1920x0_80_0_0_eeae60682d7ebe88c12c484570062fb0.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха перед потерей репутации из-за их уничтожения в боях с российскими военными, пишет американский журнал Military Watch.По словам журналистов, американский военный самолет ранее не показал особо выдающихся результатов во время использования в войне в Ираке, так как его несколько раз сбивали иракские ПВО малой дальности, и Вашингтон не желает повторение такого сценария на Украине."Соединенные Штаты стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развертывание, а поскольку немецкие танки Leopard2 и британские Challenger2 понесли тяжелые потери на Украине, американские танки M1 Abrams были не только поставлены гораздо позже, но и отведены далеко от линии фронта", — отметили обозреватели.Они также указали, что США по этой же причине отказывались долгое время давать разрешение на поставку F-16 на Украину.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как "бородавочник", основное предназначение которого заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершили в 1984 году. Всего изготовлено 715 самолетов.

https://ria.ru/20240128/krakh-1923949006.html

https://ria.ru/20240128/zayavlenie-1923940174.html

украина

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, ирак, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16, политика