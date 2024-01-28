https://ria.ru/20240128/vokzal-1923977741.html

В Штутгарте эвакуировали вокзал

В Штутгарте эвакуировали вокзал - РИА Новости, 28.01.2024

В Штутгарте эвакуировали вокзал

Вокзал немецкого города Штутгарта эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей", движение поездов временно остановлено, сообщило издание Bild. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:56

2024-01-28T14:56

2024-01-28T15:10

штутгарт

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вокзал немецкого города Штутгарта эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей", движение поездов временно остановлено, сообщило издание Bild.О факте эвакуации сообщила и полиция города, не приводя подробностей. "В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места", - говорится на странице полиции в социальной сети Х.Подробности о причинах приводит Bild. "Полиция полностью эвакуировала центральный вокзал Штутгарта в воскресенье после того, как прохожие сообщили о нескольких "подозрительных людях" вскоре после 11 часов утра (13.00 мск)", - пишет издание.По информации Bild, полиция проверила трех подозреваемых, ситуация под контролем.Сообщается, что всего были эвакуированы около 150 человек. В целом закрытие вокзала несильно повлияло на транспортную обстановку: в Германии до понедельника и так ходит очень мало поездов в связи с шестидневной забастовкой машинистов.

https://ria.ru/20231031/protest-1906556059.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

штутгарт, в мире