https://ria.ru/20240128/ukraina-1923936111.html

Депутат Рады заявил, что украинок не будут мобилизовывать

Депутат Рады заявил, что украинок не будут мобилизовывать - РИА Новости, 28.01.2024

Депутат Рады заявил, что украинок не будут мобилизовывать

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил телеканалу "24", что женщин на... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T08:31

2024-01-28T08:31

2024-01-28T08:31

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил телеканалу "24", что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс, мужчин, по его словам, достаточно для выполнения задач. Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун в пятницу высказалась за мобилизацию женщин в ряды ВСУ. По ее словам, в конституции не указано, что только мужчины обязаны защищать страну. "Позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин в мобилизационный ресурс", - приводит слова Чернева. Он указал, что в законопроекте о мобилизации звучит не "гражданин", а именно мужчины в возрасте 27-60 лет. "И так оно и будет оставаться. Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у генштаба, и выполнить все задачи", - подытожил депутат. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html

https://ria.ru/20240126/vsu-1923761925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины