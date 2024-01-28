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Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры - РИА Новости, 28.01.2024
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13:03 28.01.2024 (обновлено: 13:23 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/teatr-1923960101.html
Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры
Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры - РИА Новости, 28.01.2024
Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры
Пожар на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долгое время шел ремонт,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:03
2024-01-28T13:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долгое время шел ремонт, рассказали РИА Новости жильцы соседнего дома. По словам одной из очевидцев, дым начался в районе 11 утра и набирал обороты "прямо на глазах". Оперативные службы вызвали соседи. При этом ближайший спектакль в театре был запланирован на 12 часов. "Позвонили в 112, нам тут же перезвонили из "скорой", уточнили есть ли люди там… Пожарные приехали очень быстро", - добавила жительница прилегающего к театру дома. Другие очевидцы жалуются на продолжительные ремонтные работы на крыше, с которыми и связывают возгорание. По состоянию на 12.40, пожарные продолжают работу на крыше, разбирая в том числе деревянную конструкцию. Дым проникает также и в жилые квартиры, однако жителей пока не эвакуируют. Ранее в экстренных службах также сообщили агентству, что предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры

Жители соседних домов: около 11:00 из-под купола Театра сатиры начал валить дым

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долгое время шел ремонт, рассказали РИА Новости жильцы соседнего дома.
По словам одной из очевидцев, дым начался в районе 11 утра и набирал обороты "прямо на глазах". Оперативные службы вызвали соседи. При этом ближайший спектакль в театре был запланирован на 12 часов. "Позвонили в 112, нам тут же перезвонили из "скорой", уточнили есть ли люди там… Пожарные приехали очень быстро", - добавила жительница прилегающего к театру дома.
Другие очевидцы жалуются на продолжительные ремонтные работы на крыше, с которыми и связывают возгорание.
По состоянию на 12.40, пожарные продолжают работу на крыше, разбирая в том числе деревянную конструкцию. Дым проникает также и в жилые квартиры, однако жителей пока не эвакуируют.
Ранее в экстренных службах также сообщили агентству, что предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.
Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве
Вчера, 12:28
 
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