https://ria.ru/20240128/teatr-1923960101.html

Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры

Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры - РИА Новости, 28.01.2024

Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры

Пожар на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долгое время шел ремонт,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:03

2024-01-28T13:03

2024-01-28T13:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долгое время шел ремонт, рассказали РИА Новости жильцы соседнего дома. По словам одной из очевидцев, дым начался в районе 11 утра и набирал обороты "прямо на глазах". Оперативные службы вызвали соседи. При этом ближайший спектакль в театре был запланирован на 12 часов. "Позвонили в 112, нам тут же перезвонили из "скорой", уточнили есть ли люди там… Пожарные приехали очень быстро", - добавила жительница прилегающего к театру дома. Другие очевидцы жалуются на продолжительные ремонтные работы на крыше, с которыми и связывают возгорание. По состоянию на 12.40, пожарные продолжают работу на крыше, разбирая в том числе деревянную конструкцию. Дым проникает также и в жилые квартиры, однако жителей пока не эвакуируют. Ранее в экстренных службах также сообщили агентству, что предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923956523.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва