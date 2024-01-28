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ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях - РИА Новости, 28.01.2024
ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:19
2024-01-28T14:19
2024-01-28T14:32
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также нанесено поражение 118 артиллерийским подразделениям Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Минобороны: в Днепропетровской и Запорожской областях поражены склады ВСУ