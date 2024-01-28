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ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 28.01.2024 (обновлено: 14:32 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971998.html
ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях - РИА Новости, 28.01.2024
ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:19
2024-01-28T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также нанесено поражение 118 артиллерийским подразделениям Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Минобороны: в Днепропетровской и Запорожской областях поражены склады ВСУ

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также нанесено поражение 118 артиллерийским подразделениям Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
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