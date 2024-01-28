https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971998.html

ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях - РИА Новости, 28.01.2024

ВС России поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:19

2024-01-28T14:19

2024-01-28T14:32

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили склады боеприпасов и горючего украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также нанесено поражение 118 артиллерийским подразделениям Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, украина