https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971366.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:16
2024-01-28T14:16
2024-01-28T14:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово Херсонской области уничтожены до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7aa3955e81405f9da59995dd1063d55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Херсонская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих