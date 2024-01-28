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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 28.01.2024 (обновлено: 14:28 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971366.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:16
2024-01-28T14:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово Херсонской области уничтожены до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Херсонская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово Херсонской области уничтожены до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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