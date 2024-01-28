https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971366.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:16

2024-01-28T14:16

2024-01-28T14:28

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

херсонская область

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение подразделениям двух украинских бригад и уничтожили до 55 солдат противника на херсонском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово Херсонской области уничтожены до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, херсонская область