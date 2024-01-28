https://ria.ru/20240128/soveschanie-1923972706.html
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 28.01.2024
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:23
2024-01-28T14:23
2024-01-28T14:23
владимир путин
россия
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6247a929ba635bf14cb995064679afb5.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в свое телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Путин на неделе будет заниматься вопросами оборонного комплекса, проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов страны", - рассказали в программе. Помимо этого, он проведет мероприятие в статусе кандидата на пост президента России, отметили в программе.
https://ria.ru/20240128/vostok-1923967894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f4da3c4e91bd346801aebec16a19ff42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию новых регионов