https://ria.ru/20240128/soveschanie-1923972706.html

Путин проведет совещание по развитию новых регионов

Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 28.01.2024

Путин проведет совещание по развитию новых регионов

Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:23

2024-01-28T14:23

2024-01-28T14:23

владимир путин

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в свое телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Путин на неделе будет заниматься вопросами оборонного комплекса, проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов страны", - рассказали в программе. Помимо этого, он проведет мероприятие в статусе кандидата на пост президента России, отметили в программе.

https://ria.ru/20240128/vostok-1923967894.html

россия

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Влада Копылова

владимир путин, россия, павел зарубин