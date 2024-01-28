Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/soveschanie-1923972706.html
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 28.01.2024
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:23
2024-01-28T14:23
владимир путин
россия
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6247a929ba635bf14cb995064679afb5.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в свое телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Путин на неделе будет заниматься вопросами оборонного комплекса, проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов страны", - рассказали в программе. Помимо этого, он проведет мероприятие в статусе кандидата на пост президента России, отметили в программе.
https://ria.ru/20240128/vostok-1923967894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f4da3c4e91bd346801aebec16a19ff42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Путин проведет совещание по развитию новых регионов

Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию новых регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание по социально-экономическому развитию новых регионов и займётся вопросами ОПК, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в свое телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Путин на неделе будет заниматься вопросами оборонного комплекса, проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов страны", - рассказали в программе.
Помимо этого, он проведет мероприятие в статусе кандидата на пост президента России, отметили в программе.
Новый зимовочный комплекс станции Восток
Путин и Лукашенко приняли участие в открытии станции "Восток" в Антарктиде
Вчера, 13:50
 
Владимир ПутинРоссияПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала