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В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки - РИА Новости, 28.01.2024
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14:25 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/smert-1923973038.html
В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки
В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки - РИА Новости, 28.01.2024
В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, которая попала в больницу с признаками химического отравления, сообщило... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:25
2024-01-28T14:25
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, которая попала в больницу с признаками химического отравления, сообщило СУСК по региону. Ранее ведомство сообщало о доследственной проверке, организованной после того, как 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу была доставлена проживавшая в Назрани пятилетняя девочка с признаками химического отравления, от которого она скончалась на следующие сутки. "Следственным отделом по городу Назрани следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы. Отмечается, что в рамках уголовного дела допрошены мать ребенка и врачи больницы, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240123/avtobus-1922893341.html
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россия
назрань
республика ингушетия
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, назрань, республика ингушетия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Назрань, Республика Ингушетия
В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки

В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки с признаками отравления

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, которая попала в больницу с признаками химического отравления, сообщило СУСК по региону.
Ранее ведомство сообщало о доследственной проверке, организованной после того, как 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу была доставлена проживавшая в Назрани пятилетняя девочка с признаками химического отравления, от которого она скончалась на следующие сутки.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Ребенок, зажатый дверями автобуса в Кузбассе, попал в больницу
23 января, 09:32
«
"Следственным отделом по городу Назрани следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
Отмечается, что в рамках уголовного дела допрошены мать ребенка и врачи больницы, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой
25 января, 12:59
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияНазраньРеспублика Ингушетия
 
 
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