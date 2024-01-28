https://ria.ru/20240128/smert-1923973038.html

В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки

В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки - РИА Новости, 28.01.2024

В Ингушетии завели дело после смерти пятилетней девочки

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, которая попала в больницу с признаками химического отравления, сообщило... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:25

2024-01-28T14:25

2024-01-28T14:25

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происшествия

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назрань

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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, которая попала в больницу с признаками химического отравления, сообщило СУСК по региону. Ранее ведомство сообщало о доследственной проверке, организованной после того, как 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу была доставлена проживавшая в Назрани пятилетняя девочка с признаками химического отравления, от которого она скончалась на следующие сутки. "Следственным отделом по городу Назрани следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы. Отмечается, что в рамках уголовного дела допрошены мать ребенка и врачи больницы, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.

https://ria.ru/20240123/avtobus-1922893341.html

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россия

назрань

республика ингушетия

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, назрань, республика ингушетия