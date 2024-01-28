https://ria.ru/20240128/sdelka-1923945421.html

Сделка по Газе предусматривает четырехмесячное прекращение огня, пишут СМИ

Сделка по Газе предусматривает четырехмесячное прекращение огня, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024

Сделка по Газе предусматривает четырехмесячное прекращение огня, пишут СМИ

Международные посредники работают над соглашением между Израилем и палестинским движением ХАМАС для освобождения всех оставшихся заложников в секторе Газа в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:16

2024-01-28T10:16

2024-01-28T10:17

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сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Международные посредники работают над соглашением между Израилем и палестинским движением ХАМАС для освобождения всех оставшихся заложников в секторе Газа в обмен на примерно четырехмесячное прекращение огня, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников, знакомых с планом. "Международные посредники предлагают соглашение для обеспечения освобождения всех оставшихся заложников в Газе в обмен на примерно четырехмесячное прекращение огня. Как сообщили египетские чиновники, план, предложенный Израилю и ХАМАС, может привести к окончанию войны в Газе", - сообщает газета. Согласно источникам издания, предлагается взять паузу в боях на шесть недель, чтобы позволить освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в медицинском уходе. В обмен на это Израиль освободит значительное число палестинских заключенных и увеличит поток помощи в сектор Газа, пишет газета. Египетские чиновники добавили, что, согласно этому плану, в ходе последующих этапов ХАМАС освободит женщин-военных, затем мужчин-военных, а также выдаст останки погибших. При этом, как указывается, ХАМАС сможет получить международные гарантии, в том числе от США, что в ходе паузы в боях будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое приведет к окончательному прекращению войны, начавшейся в октябре 2023 года. Источники добавили, что Израиль и ХАМАС официально пока не дали ответа на предложение. Чиновники подчеркнули, что сделка может и не состояться. По словам источников, стороны теперь в основном согласны с рамками будущей сделки, которые включают несколько этапов и потенциальное долгосрочное прекращение огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240128/progress-1923942625.html

https://ria.ru/20240127/sud-1923878772.html

https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году