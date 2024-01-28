https://ria.ru/20240128/provokatsii-1924024424.html
В период выборов в Белоруссии не исключены провокации, считают в Минске
В период выборов в Белоруссии не исключены провокации, считают в Минске - РИА Новости, 28.01.2024
В период выборов в Белоруссии не исключены провокации, считают в Минске
Провокации извне в белорусском воздушном пространстве не исключены в период выборов в Белоруссии, ВВС и войска ПВО страны к этому готовятся, заявил... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:58
2024-01-28T20:58
2024-01-28T21:24
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Провокации извне в белорусском воздушном пространстве не исключены в период выборов в Белоруссии, ВВС и войска ПВО страны к этому готовятся, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Леонид Давидович. В Белоруссии планируется проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Выборы членов верхней палаты парламента назначены на 4 апреля. В этом году в стране также пройдет выдвижение делегатов для участия во Всебелорусском народном собрании, которое должно пройти не позднее конца апреля. В 2025 году, не позднее 20 июля, в Белоруссии пройдут президентские выборы. "Думаю, этот фактор (выборы – ред.) может быть основной картой для разыгрывания различных сценариев наших потенциальных противников. Стремление раскачать страну изнутри продиктовано тем, что, как правило, это дешевле, чем воевать. В ходе предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас "прощупывают" и будут далее продолжать "прощупывать" со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать на какие-то ответные действия", - сказал Давидович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. По его словам, белорусской стороне известны возможные сценарии провокаций. "Мы о них знаем, готовимся в том числе к таким провокациям. Для этого круглосуточно, ежедневно, 24/7 дежурят наши расчеты зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск, экипажи авиации. Именно для этого мы готовимся - чтобы пресечь их (провокации - ред.)", - подчеркнул Давидович.Замкомандующего привел пример одного из возможных сценариев такой провокации, когда на территорию страны несанкционированно залетает какой-нибудь гражданский самолет с ожиданием, что по нему будет применено оружие, чтобы потом выступить "с обвинениями в убийстве мирных граждан, которые случайно заблудились".Давидович также ответил на вопрос о защищенности Белоруссии от дронов. "Что касается критической военной инфраструктуры в нашей стране, то мы принимаем конкретные меры, чтобы ее защитить. Закупаются и принимаются на вооружение новые средства радиоэлектронной борьбы. Принимаются меры по физическому укрытию наиболее дорогостоящих образцов вооружения. Принимаются меры организационного характера, мы изменили подходы к охране и обороне объектов, к мониторингу территории вокруг критически важных объектов", - сказал он.
https://ria.ru/20240113/reaktsiya-1921209222.html
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в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
В период выборов в Белоруссии не исключены провокации, считают в Минске
ВС Белоруссии: в период выборов не исключены провокации в воздухе
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Провокации извне в белорусском воздушном пространстве не исключены в период выборов в Белоруссии, ВВС и войска ПВО страны к этому готовятся, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Леонид Давидович.
В Белоруссии планируется проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Выборы членов верхней палаты парламента назначены на 4 апреля. В этом году в стране также пройдет выдвижение делегатов для участия во Всебелорусском народном собрании, которое должно пройти не позднее конца апреля. В 2025 году, не позднее 20 июля, в Белоруссии пройдут президентские выборы.
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«
"Думаю, этот фактор (выборы – ред.) может быть основной картой для разыгрывания различных сценариев наших потенциальных противников. Стремление раскачать страну изнутри продиктовано тем, что, как правило, это дешевле, чем воевать. В ходе предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас "прощупывают" и будут далее продолжать "прощупывать" со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать на какие-то ответные действия", - сказал Давидович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
По его словам, белорусской стороне известны возможные сценарии провокаций. "Мы о них знаем, готовимся в том числе к таким провокациям. Для этого круглосуточно, ежедневно, 24/7 дежурят наши расчеты зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск, экипажи авиации. Именно для этого мы готовимся - чтобы пресечь их (провокации - ред.)", - подчеркнул Давидович.
Замкомандующего привел пример одного из возможных сценариев такой провокации, когда на территорию страны несанкционированно залетает какой-нибудь гражданский самолет с ожиданием, что по нему будет применено оружие, чтобы потом выступить "с обвинениями в убийстве мирных граждан, которые случайно заблудились".
Давидович также ответил на вопрос о защищенности Белоруссии от дронов. "Что касается критической военной инфраструктуры в нашей стране, то мы принимаем конкретные меры, чтобы ее защитить. Закупаются и принимаются на вооружение новые средства радиоэлектронной борьбы. Принимаются меры по физическому укрытию наиболее дорогостоящих образцов вооружения. Принимаются меры организационного характера, мы изменили подходы к охране и обороне объектов, к мониторингу территории вокруг критически важных объектов", - сказал он.
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