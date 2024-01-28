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В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов России
В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов России - РИА Новости, 28.01.2024
В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов России
Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T07:06
2024-01-28T07:06
2024-01-28T09:14
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД."О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз. Неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", — указали в министерстве.Как добавили в МИД, такие действия можно квалифицировать исключительно как "вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого"."При этом страны "коллективного Запада" могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ", — заключили в ведомстве.После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его средств приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов из них.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20240125/aktivy-1923462353.html
https://ria.ru/20240124/aktivy-1923182395.html
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россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов России
МИД предупредил Запад об эффективном ответе на конфискацию активов России