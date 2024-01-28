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Возгорание в московском Театре сатиры потушили
Возгорание в московском Театре сатиры потушили - РИА Новости, 28.01.2024
Возгорание в московском Театре сатиры потушили
Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:07
2024-01-28T14:07
2024-01-28T14:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано", — говорится в заявлении.Отмечается, что МЧС пока не информировало о причинах пожара, поэтому все сообщения СМИ об этом не могут считаться достоверными.В свою очередь, в пресс-службе московского департамента культуры заявили, что из-за инцидента пришлось отменить запланированные на вечер спектакли. Речь идет о постановках "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры". Зрителям вернут деньги за билеты в ближайшее время. Информацию о проведении последующих спектаклей сообщат позже.Ранее сегодня в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в тушении задействовали 14 единиц техники и 62 спасателей. Первоначально площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Позже в МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Возгорание в московском Театре сатиры потушили
В ГУ МЧС сообщили, что возгорание в московском Театре сатиры полностью потушили
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
«
"Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано", — говорится в заявлении.
Отмечается, что МЧС пока не информировало о причинах пожара, поэтому все сообщения СМИ об этом не могут считаться достоверными.
В свою очередь, в пресс-службе московского департамента культуры заявили, что из-за инцидента пришлось отменить запланированные на вечер спектакли. Речь идет о постановках "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры". Зрителям вернут деньги за билеты в ближайшее время. Информацию о проведении последующих спектаклей сообщат позже.
Ранее сегодня в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в тушении задействовали 14 единиц техники и 62 спасателей. Первоначально площадь возгорания составила 180 квадратных метров.
Позже в МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек.
Очевидцы рассказали о пожаре в московском Театре сатиры