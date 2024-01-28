https://ria.ru/20240128/pozhar-1923969945.html

Возгорание в московском Театре сатиры потушили

Возгорание в московском Театре сатиры потушили - РИА Новости, 28.01.2024

Возгорание в московском Театре сатиры потушили

Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:07

2024-01-28T14:07

2024-01-28T14:56

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_079b8e5d09819978585f38b07966e164.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано", — говорится в заявлении.Отмечается, что МЧС пока не информировало о причинах пожара, поэтому все сообщения СМИ об этом не могут считаться достоверными.В свою очередь, в пресс-службе московского департамента культуры заявили, что из-за инцидента пришлось отменить запланированные на вечер спектакли. Речь идет о постановках "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры". Зрителям вернут деньги за билеты в ближайшее время. Информацию о проведении последующих спектаклей сообщат позже.Ранее сегодня в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в тушении задействовали 14 единиц техники и 62 спасателей. Первоначально площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Позже в МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек.

https://ria.ru/20240128/teatr-1923960101.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва