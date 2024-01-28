Пожар в московском Театре сатиры локализовали
Пожар в московском Театре сатиры локализовали на 250 квадратных метрах
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в московском Театре сатиры локализован на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на площади 250 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России уточнили, что огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара — нарушения при ремонтных работах в здании.