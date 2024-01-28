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Пожар в московском Театре сатиры локализовали - РИА Новости, 28.01.2024
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13:58 28.01.2024 (обновлено: 14:24 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923968679.html
Пожар в московском Театре сатиры локализовали
Пожар в московском Театре сатиры локализовали - РИА Новости, 28.01.2024
Пожар в московском Театре сатиры локализовали
Пожар в московском Театре сатиры локализован на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:58
2024-01-28T14:24
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в московском Театре сатиры локализован на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на площади 250 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России уточнили, что огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара — нарушения при ремонтных работах в здании.
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происшествия, москва, новости культуры
Происшествия, Москва, Новости культуры
Пожар в московском Театре сатиры локализовали

Пожар в московском Театре сатиры локализовали на 250 квадратных метрах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа противопожарной службы в здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в московском Театре сатиры локализован на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на площади 250 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России уточнили, что огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара — нарушения при ремонтных работах в здании.
Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве
Вчера, 12:28
 
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