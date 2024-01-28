https://ria.ru/20240128/pozhar-1923968679.html

Пожар в московском Театре сатиры локализовали

Пожар в московском Театре сатиры локализовали - РИА Новости, 28.01.2024

Пожар в московском Театре сатиры локализовали

Пожар в московском Театре сатиры локализован на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:58

2024-01-28T13:58

2024-01-28T14:24

происшествия

москва

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пожар в московском Театре сатиры локализован на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на площади 250 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России уточнили, что огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара — нарушения при ремонтных работах в здании.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, новости культуры