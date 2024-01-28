Дым от пожара в Театре сатиры в Москве распространился по округе
Дым и запах от пожара на крыше Театра сатиры в Москве распространился по округе
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дым от пожара на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по округе - в том числе смог и соответствующий запах гари дошел до Тверской улицы, передает корреспондент РИА Новости.
Так, дым окутал не только прилегающий к театру сад "Аквариум", но и на соседнюю Тверскую улицу. При этом дым проникает и в прилегающие дома. Однако эвакуации нет.
На месте продолжают работать оперативные службы, в том числе дежурит скорая помощь.
Ранее в экстренных службах также сообщили агентству, что предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.
При этом в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.