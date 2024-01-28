https://ria.ru/20240128/pozhar-1923968060.html

Дым от пожара в Театре сатиры в Москве распространился по округе

Дым от пожара в Театре сатиры в Москве распространился по округе - РИА Новости, 28.01.2024

Дым от пожара в Театре сатиры в Москве распространился по округе

Дым от пожара на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по округе - в том числе смог и соответствующий запах гари дошел до... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:52

2024-01-28T13:52

2024-01-28T13:52

происшествия

москва

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43dfc1e79ccf590ca31ee8971d6bedff.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дым от пожара на крыше театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по округе - в том числе смог и соответствующий запах гари дошел до Тверской улицы, передает корреспондент РИА Новости. Так, дым окутал не только прилегающий к театру сад "Аквариум", но и на соседнюю Тверскую улицу. При этом дым проникает и в прилегающие дома. Однако эвакуации нет. На месте продолжают работать оперативные службы, в том числе дежурит скорая помощь. Ранее в экстренных службах также сообщили агентству, что предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании. При этом в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923956523.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, новости культуры