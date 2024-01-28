https://ria.ru/20240128/pozhar-1923955558.html

Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров

Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров - РИА Новости, 28.01.2024

Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров

Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве увеличилась до 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:17

2024-01-28T12:17

2024-01-28T13:22

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923957980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a91042c30b0b364889c90ad1f94cc2d2.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве увеличилась до 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС наращивает силы для тушения. "Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади увеличилась до 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923609444.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади. 2024-01-28T12:17 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)