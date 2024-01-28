https://ria.ru/20240128/pozhar-1923955558.html
Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров
Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров - РИА Новости, 28.01.2024
Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров
Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве увеличилась до 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:17
2024-01-28T12:17
2024-01-28T13:22
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве увеличилась до 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС наращивает силы для тушения. "Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади увеличилась до 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923609444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади.
2024-01-28T12:17
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 квадратных метров
Площадь пожара в московском Театре сатиры достигла 250 квадратных метров