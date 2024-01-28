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При пожаре в Московском Театре сатиры никто не пострадал - РИА Новости, 28.01.2024
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12:03 28.01.2024 (обновлено: 13:55 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923954218.html
При пожаре в Московском Театре сатиры никто не пострадал
При пожаре в Московском Театре сатиры никто не пострадал - РИА Новости, 28.01.2024
При пожаре в Московском Театре сатиры никто не пострадал
На Основной сцене Московского Театра сатиры было задымление, пострадавших нет, дневной спектакль отменен, а информации по поводу вечернего пока нет, сообщили... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:03
2024-01-28T13:55
происшествия
москва
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На Основной сцене Московского Театра сатиры было задымление, пострадавших нет, дневной спектакль отменен, а информации по поводу вечернего пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.На Основной сцене Театра сатиры в 12:00 должен был состояться спектакль "Дороги, которые нас выбирают", в 19:00 — "Невольницы", на "Чердаке Сатиры" — "Родненькие мои"."Наблюдалось задымление. Пожарные расчеты, конечно, вызваны. Ситуация под контролем. Подробности будут позже… Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе добавили, что в 12.00 должен был быть спектакль, "но даже если бы его не было, по технике безопасности эвакуация всегда обязательна". "Даже если что-то незначительное… Насчет вечернего спектакля пока нет информации", - подчеркнули там в беседе с РИА Новости."Деньги за билеты (на спектакль, который должен был состояться в 12.00 - ред.) будут возвращены зрителям в полном объеме в ближайшее время. Они могут обратиться по телефону на сайте или в кассы театра", - отметили в пресс-службе.В пресс-службе департамента культуры столицы уточнили, что в момент пожара в театре не проходило спектаклей и других мероприятий."В здании находились только сотрудники и 17 первых зрителей спектакля, который должен был начаться в 12.00. Все оперативно были эвакуированы", - уточнили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что на место пожара оперативно прибыли пожарные бригады.
https://ria.ru/20240128/teatr-1923960101.html
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происшествия, москва, театр сатиры (москва)
Происшествия, Москва, Театр сатиры (Москва)
При пожаре в Московском Театре сатиры никто не пострадал

При пожаре Театре сатиры в Москве никто не пострадал, дневной спектакль отменен

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На Основной сцене Московского Театра сатиры было задымление, пострадавших нет, дневной спектакль отменен, а информации по поводу вечернего пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
На Основной сцене Театра сатиры в 12:00 должен был состояться спектакль "Дороги, которые нас выбирают", в 19:00 — "Невольницы", на "Чердаке Сатиры" — "Родненькие мои".
«
"Наблюдалось задымление. Пожарные расчеты, конечно, вызваны. Ситуация под контролем. Подробности будут позже… Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в 12.00 должен был быть спектакль, "но даже если бы его не было, по технике безопасности эвакуация всегда обязательна". "Даже если что-то незначительное… Насчет вечернего спектакля пока нет информации", - подчеркнули там в беседе с РИА Новости.
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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"Деньги за билеты (на спектакль, который должен был состояться в 12.00 - ред.) будут возвращены зрителям в полном объеме в ближайшее время. Они могут обратиться по телефону на сайте или в кассы театра", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе департамента культуры столицы уточнили, что в момент пожара в театре не проходило спектаклей и других мероприятий.
"В здании находились только сотрудники и 17 первых зрителей спектакля, который должен был начаться в 12.00. Все оперативно были эвакуированы", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на место пожара оперативно прибыли пожарные бригады.
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