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Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям - РИА Новости, 28.01.2024
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11:54 28.01.2024 (обновлено: 13:24 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923954002.html
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям - РИА Новости, 28.01.2024
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям
Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:54
2024-01-28T13:24
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет."На пожаре в Театре сатиры наращиваются силы и средства. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям

Огонь в Театре сатиры в Москве распространяется по деревянным конструкциям

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет.
"На пожаре в Театре сатиры наращиваются силы и средства. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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