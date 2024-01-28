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Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям - РИА Новости, 28.01.2024
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям
Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:54
2024-01-28T11:54
2024-01-28T13:24
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет."На пожаре в Театре сатиры наращиваются силы и средства. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники", - говорится в сообщении.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям
Огонь в Театре сатиры в Москве распространяется по деревянным конструкциям