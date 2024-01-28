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Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям

Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям - РИА Новости, 28.01.2024

Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям

Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:54

2024-01-28T11:54

2024-01-28T13:24

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Огонь в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет."На пожаре в Театре сатиры наращиваются силы и средства. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники", - говорится в сообщении.

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва