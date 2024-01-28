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Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров - РИА Новости, 28.01.2024
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11:46 28.01.2024 (обновлено: 13:48 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923953487.html
Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров
Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров - РИА Новости, 28.01.2024
Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров
Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве составляет 180 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:46
2024-01-28T13:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве составляет 180 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя."Площадь пожара составляет 180 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров

Площадь пожара в театре Сатиры в центре Москвы составила 180 квадратных метров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве составляет 180 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
"Площадь пожара составляет 180 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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