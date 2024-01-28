https://ria.ru/20240128/pozhar-1923953487.html

Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров

Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров - РИА Новости, 28.01.2024

Площадь пожара в театре Сатиры составила 180 квадратных метров

Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве составляет 180 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:46

2024-01-28T11:46

2024-01-28T13:48

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в театре Сатиры на Триумфальной площади в Москве составляет 180 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя."Площадь пожара составляет 180 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923937258.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия